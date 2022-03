Berlin-Mitte: Demos mit Tausenden Teilnehmern angemeldet

Im Dezember haben Menschen vor dem Berliner Hauptbahnhof in Berlin Tiergarten gegen die Impflicht und die Coronamaßnahmen demonstriert. (Archivbild)

Berlin. In Berlin finden an diesem Freitag mehrere große Demonstrationen statt. Dafür wird ab circa 10 Uhr die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt, situativ soll die Sperrung auch bis zum Großen Stern ausgeweitet werden, schreibt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ). Hintergrund ist die von 10 bis 15 Uhr angemeldete „Berlin Peace Parade 2.0“, die sich als „Demoumzug für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ bezeichnet. Laut Polizei sind hierfür 17.000 Teilnehmer angemeldet worden. Auf dem Netzwerk Telegram sollen dafür Querdenker bundesweit mobilisiert haben.

Hintergrund der Demonstration ist wohl, dass im Bundestag an diesem Freitag erneut über die Corona-Pandemie diskutiert wird. Nach einer Debatte stimmt das Parlament über das neue Infektionsschutzgesetz ab. Anschließend kommt der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammen, um sich ebenfalls mit dem Gesetz zu beschäftigen. Dieses sieht, nach dem Ende der meisten Corona-Eindämmungsmaßnahmen mit Auslaufen des bisherigen Infektionsschutzgesetzes am Wochenende, noch einige Basisschutzmaßnahmen sowie Sonderregeln für Hotspots vor.

Berlin-Mitte: Zweite Demo am Nachmittag

Am Nachmittag folgt auf der Straße des 17. Juni eine zweite Demonstration. Zu der „Friedlichen Kundgebung zur Verteidigung der Grundrechte auf Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland“ sind nach Polizeiangaben 10.000 Teilnehmer angemeldet, dauern soll sie von 14 bis 20 Uhr.

Gegenprotest auf dem Pariser Platz geplant

Aber auch Gegenprotest ist für den Freitag geplant. Unter anderem die „Omas gegen Rechts“ beteiligen sich einer Ankündigung des Vereins Geradedenken zufolge mit einer Menschenkette vor dem Holocaust-Mahnmal, ab 14 Uhr beginnt demnach eine große Kundgebung auf dem Pariser Platz mit diversen Rednerinnen und Rednern, darunter die Grünen-Bundestagsabgeordneten Hanna Steinmüller und Canan Bayram sowie der Linken-Abgeordnete Ferat Ali Kocak.