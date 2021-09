Demos Berlin heute: Klimastreik mit Greta Thunberg ++ Start, Route, Programm: alle Infos

Berlin. Zehntausende Demonstranten wollen am Freitag in Berlin auf die Straße gehen und für mehr Klimagerechtigkeit demonstrieren. Nach Angaben der Polizei sind mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Protest vor dem Bundestag angemeldet. Erwartet wird auch die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg und die Hauptorganisatorin von „Fridays for Future" in Deutschland, Luisa Neubauer.

Wegen der Demonstrationen kommt es schon ab Freitagvormittag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Stadtgebiet. Denn bereits ab 8 Uhr sind Fahrradkorsos und Zubringerdemos auf den Straßen unterwegs. Auch die Berliner Stadtautobahn A100 wird zwischenzeitlich gesperrt.

Thunberg betonte, der Protest sei nicht als Werbung für eine bestimmte Partei gedacht. „Wir sind keine Lobbyisten für die Grünen.“ In Deutschland behandle „kein Politiker, keine Politikerin, keine Partei die Klimakrise wie einen Notfall“. So komme etwa ein Kohleausstieg 2038 zu spät. Die Notwendigkeit für einen sofortigen Wandel sei „so groß wie noch nie“, so Thunberg. Deshalb „müssen wir als Bürger einer Demokratie aktiv sein und auf die Straße gehen und das als Möglichkeit nutzen, die Menschen zu mobilisieren“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hannah Pirot, Sprecherin bei Fridays for Future Berlin, sagte: „Der Klimastreik soll ein Weckruf sein, denn wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und können keine Partei wählen, bei der die Klimamaßnahmen ausreichend sind - das ist eine Katastrophe."

Fridays for Future mit Klimastreik in Berlin: Start, Route, Programm

Der Streik in Berlin beginnt um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung vor dem Bundestag. Danach startet der Protestzug durch das Regierungsviertel. Geplant ist dabei laut Versammlungsbehörde folgende Route:

12 Uhr: Platz der Republik

Scheidemannstraße

Dorotheenstraße

Wilhelmstraße

Unter den Linden

Friedrichstraße

Reinhardtstraße

Kronprinzenbrücke

Konrad-Adenauer-Straße

Otto-von-Bismack-Allee

Annemarie-Renger-Straße

14.15 Uhr: Platz der Republik

Um 16 Uhr soll eine Abschlusskundgebung stattfinden. Beim Bühnenprogramm werden auch prominente Gäste erwartet. Neben den Reden von Greta Thunberg und Luisa Neubauer wird es auch eine Rede der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ geben sowie eine weitere Ansprache zu Rassismus, kündigten die Organisatoren an. Die Sängerinnen Nura, Luna und Emily Roberts sowie Sänger Clueso und die Band Brass Riot sollen auf der Bühne für musikalische Unterhaltung sorgen. Am Abend soll es nach der Demonstration im Klimacamp auf der Wiese vor dem Kanzleramt eine Afterparty geben. Ab 19 Uhr steht hier die Brass-, Funk- und Rap-Band „Make a Move“ auf dem Programm.

Klimastreik in Berlin: Diese Zubringer- und Begleit-Demos sind geplant

Schon am Freitagvormittag sind mehrere Zubringer- und Begleit-Demos zum Klimastreik geplant, teilweise gibt es Fahrradkorsos. Diese Veranstaltungen sind laut Versammlungsbehörde geplant:

8 Uhr: "Intersektionaler Klimaschutz und Antikapitalismus zum Anlass des Globalen Klimastreiks": Greifswalder Straße, Anton-Saefkow-Straße, Eugen-Schönhaar-Straße, John-Schehr-Straße, Bötzowstraße, Danziger Straße, Petersburger Straße, Bersarin Platz, Rigaer Straße, Waldeyerstraße, Frankfurter Allee, Warschauer Straße, Maschlewskistraße, Rüdersdorfer Straße, Koppenstraße, Singerstraße, Andreasstraße, Frankfurter Allee, Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Platz der Republik.

"Intersektionaler Klimaschutz und Antikapitalismus zum Anlass des Globalen Klimastreiks": Greifswalder Straße, Anton-Saefkow-Straße, Eugen-Schönhaar-Straße, John-Schehr-Straße, Bötzowstraße, Danziger Straße, Petersburger Straße, Bersarin Platz, Rigaer Straße, Waldeyerstraße, Frankfurter Allee, Warschauer Straße, Maschlewskistraße, Rüdersdorfer Straße, Koppenstraße, Singerstraße, Andreasstraße, Frankfurter Allee, Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Platz der Republik. 9 Uhr: "Ost-Fahrrad-Zubringerdemo für den Klima-Großstreik". Doberaner Straße/Ribnitzer Straße, Dorfstraße/B2, Liebermannstraße, Parkstraße, Amalienstraße, Woelckpromenade, Pistoriusstraße, Tassostraße, Charlottenburger Straße, Behaimstraße, Langhansstraße, Lehderstraße, Greifswalder Straße, Grellstraße, Wichertstraße, Dunckerstraße, Danziger Straße, Schönhauser Allee, Alte Schönhauser Straße, Linienstraße, Gormannstraße, Weinmeisterstraße, Rosenthaler Straße, Auguststraße, Joachimstraße, Linienstraße, Oranienburger Straße, Friedrichstraße, Hannoversche Straße, Hessische Straße, Invalidenstraße, Schwarzer Weg, Invalidenpark.

"Ost-Fahrrad-Zubringerdemo für den Klima-Großstreik". Doberaner Straße/Ribnitzer Straße, Dorfstraße/B2, Liebermannstraße, Parkstraße, Amalienstraße, Woelckpromenade, Pistoriusstraße, Tassostraße, Charlottenburger Straße, Behaimstraße, Langhansstraße, Lehderstraße, Greifswalder Straße, Grellstraße, Wichertstraße, Dunckerstraße, Danziger Straße, Schönhauser Allee, Alte Schönhauser Straße, Linienstraße, Gormannstraße, Weinmeisterstraße, Rosenthaler Straße, Auguststraße, Joachimstraße, Linienstraße, Oranienburger Straße, Friedrichstraße, Hannoversche Straße, Hessische Straße, Invalidenstraße, Schwarzer Weg, Invalidenpark. 9 Uhr: "Fahrrad-Zubringer-Demo, FFF". Wröhmännerpark, Bismarckstraße, Neuendorfer Straße, Flankenschanze, Roonstraße, Galenstraße, Moritzstraße, Altstädter Ring, Klosterstraße, Wilhelmstraße, Melanchthonplatz, Adamstraße, Konkordiastraße, Pichelsdorfer Straße, Heerstraße, Kaiserdamm, Straße des 17.Juni, Spreeweg, Paulstraße, Alt-Moabit, Invalidenstraße, Schwarzer Weg, Invalidenpark.

"Fahrrad-Zubringer-Demo, FFF". Wröhmännerpark, Bismarckstraße, Neuendorfer Straße, Flankenschanze, Roonstraße, Galenstraße, Moritzstraße, Altstädter Ring, Klosterstraße, Wilhelmstraße, Melanchthonplatz, Adamstraße, Konkordiastraße, Pichelsdorfer Straße, Heerstraße, Kaiserdamm, Straße des 17.Juni, Spreeweg, Paulstraße, Alt-Moabit, Invalidenstraße, Schwarzer Weg, Invalidenpark. 9.30 Uhr: "Fridays for Future Zubringer Fahrrad Demo zum Globalen Klimastreik am Bundestag". Ab Fichtenberg-Oberschule, Steglitz. Rothenburgstraße, Grunewaldstraße, Schloßstraße, Walther-Schreiber-Platz, Bundesallee, Stubenrauchstraße, Goßlerstraße, Goßlerstraße, Hertelstraße, Rheingaustraße, Rheingaustraße, Wiesbadener Straße, Friedrich-Wilhelm-Platz, Bundesallee, Berliner Straße, Martin-Luther-Straße, Hohenstaufenstraße, Pallasstraße, Yorckstraße, Gneisenaustraße, Schleiermacherstraße, Schleiermacherstraße, Bergmannstraße, Baerwaldstraße, Gneisenaustraße, Mehringdamm, Invalidenstraße, Invalidenpark.

"Fridays for Future Zubringer Fahrrad Demo zum Globalen Klimastreik am Bundestag". Ab Fichtenberg-Oberschule, Steglitz. Rothenburgstraße, Grunewaldstraße, Schloßstraße, Walther-Schreiber-Platz, Bundesallee, Stubenrauchstraße, Goßlerstraße, Goßlerstraße, Hertelstraße, Rheingaustraße, Rheingaustraße, Wiesbadener Straße, Friedrich-Wilhelm-Platz, Bundesallee, Berliner Straße, Martin-Luther-Straße, Hohenstaufenstraße, Pallasstraße, Yorckstraße, Gneisenaustraße, Schleiermacherstraße, Schleiermacherstraße, Bergmannstraße, Baerwaldstraße, Gneisenaustraße, Mehringdamm, Invalidenstraße, Invalidenpark. 9.45 Uhr: "Fridays for Future, alternative Klimademo der Schule an der Strauchwiese". Mendelstraße/Galenusstraße, Mendelstraße,Stiftsweg, Breite Str. bis Rathaus, Wende Höhe Mühlenstraße-Breite Straße, Stiftsweg-Mendelstraße/Galenusstraße.

"Fridays for Future, alternative Klimademo der Schule an der Strauchwiese". Mendelstraße/Galenusstraße, Mendelstraße,Stiftsweg, Breite Str. bis Rathaus, Wende Höhe Mühlenstraße-Breite Straße, Stiftsweg-Mendelstraße/Galenusstraße. 10 Uhr: "Fahrradzubringerdemo zum Internationalen Klimastreik von Fridays for Future. Stop den Ausbau der A100 und aller anderen Bauprojekte für den motorisierten Individualverkehr, die angesichts der Klimakatastrophe nicht mehr zukunftsfähig sind". Wilhelmstraße/ Stresemannstraße, Wilhelmstraße, Mehringdamm, Tempelhofer Damm, A100, Abfahrt Schmargendorf, Konstanzer Straße, Hohenzollerndamm, Bundesallee, Spichernstraße, Lietzenburger Straße, Martin-Luther-Straße, An der Urania, Schillstraße, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, John-Forster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße, Platz der Republik. Während der Fahrt über die A100 ist die Autobahn aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen zwischen Kreuz Schöneberg und Tempelhofer Damm (situativ ab Dreieck Neukölln) gesperrt.

10 Uhr: "Zubringerdemo von den Students for Future zum Global Strike am Bundestag: Bedeutung der Hochschulen als Bildungs- und Wissenschaftszentren zum Thema Klimaschutz", ab Vorplatz des Architekturgebäudes der Technischen Universität, Charlottenburg. Ernst-Reuter-Platz, Hardenbergstraße, Fasanenstraße, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Spreeweg, John-Foster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße, Platz der Republik.

"Zubringerdemo von den Students for Future zum Global Strike am Bundestag: Bedeutung der Hochschulen als Bildungs- und Wissenschaftszentren zum Thema Klimaschutz", ab Vorplatz des Architekturgebäudes der Technischen Universität, Charlottenburg. Ernst-Reuter-Platz, Hardenbergstraße, Fasanenstraße, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Spreeweg, John-Foster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße, Platz der Republik. 10.30 Uhr: "Entrepreneurs For Future Klimastreik", ab Zimmerstraße, Mitte.

"Entrepreneurs For Future Klimastreik", ab Zimmerstraße, Mitte. 11.30 Uhr: "Fridays For Future Zubringerdemo zum Global Strike". Invalidenpark, Invalidenstraße, Schwarzer Weg, Invalidenstraße, Alexanderufer, Hugo-Preuß-Brücke, Gustav-Heinemann-Brücke, Willy-Brandt-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Platz der Republik.

Fridays For Future: Weltweit sind Demos geplant - 400 Kundgebungen in Deutschland

Parallel zu der Demonstration in Berlin sind weltweit in mehreren 1000 Städten Demonstrationen im Rahmen des globalen Klimastreiks geplant, davon mehr als 400 Kundgebungen allein in Deutschland. Das Motto dabei lautet #AlleFürsKlima.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen nach eigenen Worten mit dem Klimastreik kurz vor der Bundestagswahl den Druck auf die Parteien erhöhen, die Klimakrise ernst zu nehmen. Unterstützt werden die Klimaproteste von mehr als 200 Organisationen, darunter der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Greenpeace und der WWF. Auch 42 Prominente riefen in einer gemeinsamen Videobotschaft mit der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future zum „globalen Klimastreik“ auf, darunter Katja Riemann, Carolin Kebekus und Joko Winterscheidt.

Zentrale Forderung ist eine Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens eineinhalb Grad Celsius, was dem Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 entspricht. Ebenso fordern die Klimaaktivisten, dass Deutschland bis spätestens 2030 aus der Kohle aussteigt und die erneuerbaren Energien auf mindestens 80 Prozent Anteil am Bruttostromverbrauch bis 2030 natur- und sozialverträglich ausbaut. „Das ist das Mindeste, was wir erreichen müssen und das ist wissenschaftlich belegt auch ganz klar umsetzbar“, sagte Hannah Pirot. Die Regierung müsse Maßnahmen zur Energieeinsparung ergreifen und in Alternativen zu fossilem Gas, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff, investieren. „Es ist wichtig, dass sich alle Parteien jetzt hinter den Klimaschutz stellen und nicht nur auf eigene Profite aus sind“, ergänzte Pirot.

Klimastreik in Berlin - lesen Sie auch:

Klima zum zentralen Thema machen

„Wir gehen jetzt schon seit drei Jahren auf die Straße und fragen uns so langsam, was die Politik noch braucht, um etwas zu ändern“, sagte sie. Damit sich nach der bevorstehenden Bundestagswahl etwas ändert, will man nun erneut die Straßen füllen und das Klima in den Mittelpunkt rücken. „Wir wollen zwar keine Wahlempfehlung aussprechen, wollen aber dazu animieren, für das Klima zu wählen, also die Partei, die dem Klimaschutz noch am nächsten kommt“, so Pirot.

Da wegen des Berlin-Marathons am Wochenende um das Brandenburger Tor viele Straßen gesperrt sind, empfehlen die Veranstalter auf ihrer Webseite mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über den Hauptbahnhof oder U-Bundestag zum Platz der Republik anzureisen. Zudem rufen die Veranstalter dazu auf, während der gesamten Veranstaltung eine Maske zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten. Sogenannte Hygienemenschen sollen Desinfektionsmittel und Ersatzmasken bereitstellen. Ebenso soll die Corona-Warn App zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden.

Klimaschutz sei in diesem Wahlkampf zum ersten Mal eines der wichtigsten Themen gewesen, sagte auch Deutschlands Umweltministerin Svenja Schulze am Donnerstag. Das sei auch Fridays for Future zu verdanken. „Heute müssen Politikerinnen und Politiker nicht mehr erklären, warum sie Klimaschutz machen, sondern warum sie nicht noch mehr für den Klimaschutz machen“, sagte sie.

Fridays for Future findet jedoch, die Bundesregierung habe längst nicht genug getan. Auch Svenja Schulze meint: Es gibt noch viel zu verändern. „Die große Unterstützung der jungen Generation wird uns dabei helfen.“ Die Vereinten Nationen hatten erst am Donnerstag in einem neuen Bericht gewarnt, dass das 1,5-Grad-Ziel nur noch mit drastischen Maßnahmen zu erreichen sei.