Die neue Europacity - ein Quartier ohne Anschluss

In der entstehenden Europacity an der Heidestraße werden Tausende Menschen wohnen und arbeiten. Eine S-Bahnstation gibt es nicht.

Berlin. Es ist ein Riesenprojekt: Mitten in Berlins Zentrum entsteht mit der Europa­city in Mitte ein neues Stadtquartier. Wohnungen für 6000 Menschen, Kitas, Schulen und 9000 Arbeitsplätze wird es geben. Nur eines scheinen die Planer nicht im Fokus zu haben: die Anbindung des neuen Vorzeigeviertels. Dabei wäre der Bau einer S-Bahnstation am nördlichen Ende des Quartiers leicht möglich. Ob sie jemals kommt, ist ungewiss – und wenn, dann doch frühestens in einem Jahrzehnt.

Die Deutsche Bahn baut derzeit die neue S-Bahnlinie S21. Im ersten Abschnitt entsteht dabei die Verbindung zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Hauptbahnhof. Ab 2020 sollen die S-Bahnzüge auf dieser Linie rollen, Wedding und Gesundbrunnen besser mit Berlins zentralem Bahnhof verbinden. Nur die Europacity, an der die Strecke entlang verläuft, bleibt dabei erst einmal außen vor.

Aktuell baut die Bahn bei dem Großprojekt genau an der Stelle, wo die Pläne einen möglichen S-Bahnhof Perleberger Brücke vorsehen würden. Diesen hat der Berliner Senat jedoch trotz jahrelanger Überlegungen bis heute nicht beschlossen. Immer noch fehle eine Kosten-Nutzen-Untersuchung, wie Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, mitteilte. Wann sie abgeschlossen sein wird? „Derzeit noch nicht absehbar“, so die Antwort. Also baut die Deutsche Bahn erst einmal keinen S-Bahnhof an der Stelle. Lediglich bauliche Vorleistungen für die Station – wie ein entsprechendes Fundament – erbringt der Konzern bereits beim Bau der S21.

Doch ist die Linie einmal fertig und in Betrieb, wird es kompliziert. Ein nachträglicher Bahnhofsbau würde für einige Probleme sorgen. Aus baulicher und betrieblicher Sicht wäre es vorteilhaft gewesen, den S-Bahnhof zusammen mit der Strecke zu bauen, teilte die Deutsche Bahn mit. „Es ist davon auszugehen, dass die Errichtung des S-Bahnhofs an der dann bereits in Betrieb befindlichen Strecke bauliche und betriebliche Auswirkungen haben wird.“ Und extrem zeitaufwendig würde es: Beschließt der Senat den Bahnhof, nehmen Planung und Bau laut Deutscher Bahn weitere zehn Jahre Zeit in Anspruch. Mit der Fertigstellung ist demnach frühestens im Jahr 2029 zu rechnen.

Der Bahnhof würde auf eine hohe Nachfrage stoßen

Dabei hält auch die Senatsverwaltung für Verkehr den S-Bahnhof für „aus verkehrlicher Sicht sinnvoll“, wie Sprecherin Winden sagte. Er würde wegen der Europacity auf hohe Nachfrage stoßen. Durch die städtebauliche Entwicklung der Heidestraße ließen sich mit der Errichtung der S-Bahnhalte an der Perleberger Brücke „weitere neue Potentiale erschließen“, teilte die Verkehrsverwaltung bereits im Juli auf eine Anfrage des Abgeordneten Andreas Statzkowski (CDU) mit. Einen „zusätzlichen hohen Verkehrswert“ hätte der Bahnhof zudem wegen der dichten Wohngebiete im Osten Moabits und der an der Perleberger Brücke verkehrenden Buslinien. Auch im Koalitionsvertrag beschloss Rot-Rot-Grün, sich für den Bahnhof einzusetzen.

Woran scheitert dann bis heute ein Beschluss? Für eine Bauentscheidung sei maßgeblich, ob der erzielbare Nutzen die dafür nötigen Kosten rechtfertige, so Winden. Ein Bau des Bahnhofs zusammen mit der S-Bahnstrecke sei wünschenswert gewesen. „Doch zum Zeitpunkt, als die Entscheidung für den Bau der S21 gefallen ist, war die Entwicklung der Europacity noch nicht abzusehen“, so die Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Eine Entscheidung für den Bahnhof habe deshalb damals noch nicht getroffen werden können.

Bei CA Immo, dem größten Investor in der Europacity, sorgen solche Aussagen für Unverständnis. Der städtebauliche Wettbewerb zum Quartier wurde bereits 2008 abgeschlossen. „Spätestens seitdem war klar, dass dort Arbeitsplätze und Wohnungen entstehen und wir den S-Bahnhof brauchen“, sagte Guido Schütte, Leiter der Berliner Dependance von CA Immo. Seit Anfang der Quartiersentwicklung habe der Investor auf den Bahnhof gedrängt. „Wir würden begrüßen, wenn er möglichst schnell kommt.“

Mittes Rathauschef ist kein Fan der Linie S21

Heute verzögert sich ein Beschluss zum Bahnhofsbau wohl auch wegen interner Probleme in der Senatsverwaltung für Verkehr. Bei einem Treffen zwischen Behördenmitarbeitern und Investor CA Immo im Juni soll ein Vertreter der Stadt gesagt haben, es lägen alle Unterlagen für die Kosten-Nutzen-Untersuchung vor – es fände nur niemand Zeit, sie dem mit der Analyse betrauten Büro zu schicken.

Dass der S-Bahnhalt noch immer nicht beschlossen ist, regt auch Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) auf. Mittes Rathauschef ist kein allzu großer Fan des Projekts. Er halte die S21-Strecke insgesamt für diskussionswürdig. Zu hoch seien Kosten und Aufwand, zu gering der Nutzen. „Aber wenn man sie baut, dann braucht man mindestens einen Halt an der Perleberger Straße“, sagt von Dassel. „Sonst macht das keinen Sinn.“ Gerade für die nicht gut erschlossenen Teile der Perleberger Straße und ganz Moabit-Ost wäre dies wichtig. Diese Bereiche werden bis auf Weiteres nur mit wenigen Buslinien an den Nahverkehr angebunden. Ein Schicksal, das die fertige Europacity zukünftig teilen wird.

