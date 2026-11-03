Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Lisa T. aus Berlin-Marzahn vermisst. Das Mädchen verließ nach Angaben der Polizei gegen 7.15 Uhr die elterliche Wohnung in der Golliner Straße. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei hat Fotos der Jugendlichen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Lisa ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Winterjacke, ein graues Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Lisa T. nach 7.15 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer 030/4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten können sich Zeugen an jede Polizeidienststelle wenden. Bei dringenden Hinweisen ist der Notruf 110 zu wählen.

BM