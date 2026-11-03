Elbe-Elster: Junge findet Nadel in Halloween-Süßigkeit

In einer Gemeinde im Süden Brandenburgs hat ein Junge an Halloween eine Süßigkeit mit einer Nadel geschenkt bekommen. „In die Aufreiß-Kante der Verpackung einer Gummi-Süßigkeit war eine Nadel eingearbeitet“, teilte die Polizei mit und warnte vor Halloween-Süßigkeiten im Raum Sallgast im Landkreis Elbe-Elster. Sie sollten vor dem Öffnen genauer untersucht werden – und eventuell weitere präparierte Tüten der Polizei gemeldet werden.

An welcher Haustür der Junge die präparierte Verpackung erhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, wie es von der Polizei hieß. Verletzt wurde das Kind nicht.



Nach Halloween sind in zahlreichen weiteren Bundesländern Nadeln, Nägel und andere Metallgegenstände in gesammelten Süßigkeiten entdeckt worden.



Berlin bislang ohne Fälle mit Nadeln in Halloween-Süßem



Berlin ist von Fällen mit Nadeln oder anderen Metallgegenstände in gesammelten Halloween-Süßigkeiten bislang verschont geblieben. Anders als in mehreren anderen Bundesländern seien bis Montagnachmittag keine Anzeigen bekanntgeworden, sagte ein Polizeisprecher. „Bislang war das glücklicherweise hier kein Thema.“ Das könne sich aber auch noch ändern, wenn Süßigkeiten erst später gegessen oder untersucht würden.