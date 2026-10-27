Am Dienstagabend sind in Berlin mal wieder Schüsse gefallen. Wie die Polizei bei X mitteilte, sei gegen 19.45 Uhr in der Nahariyastraße in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) auf einen 47-Jährigen geschossen worden.
In der Nahariyastr. in #Lichtenrade soll gegen 19:45 Uhr auf einen 47-jährigen Mann geschossen worden sein. Er wurde getroffen und wird aktuell in einem Krankenhaus notoperiert. Unsere 6. Mordkommission hat die Ermittlungen unter anderem zu einem aktuell unbekannten… pic.twitter.com/u6ODQbEFaM— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27. Oktober 2026
Aktuell werde der Mann in einem Krankenhaus notoperiert. Nach ersten Erkenntnissen schwebt er nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei der dpa. Basierend auf den ersten Ermittlungen gehe man von einem einzelnen Schützen aus. Nach ihm wird gefahndet.
Schüsse in Lichtenrade: Kam es vor einem Café zu einem Streit?
Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert, weil er gegen 19.45 Uhr Schussgeräusche gehört habe, sagte der Sprecher. Laut dem Zeugen könnte es zuvor vor einem Café zu einem Streit gekommen sein. Eine Mordkommission ermittelt zu dem unbekannten Täter und den Hintergründen.
BMO/dpa/dw