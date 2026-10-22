Den Kienbergpark in Marzahn – ein wesentlicher Teil des Erholungs- und Freizeitareals „Gärten der Welt“ – können Besucherinnen und Besucher nun durch einen Audiowalk erfahren. An 23 einzelnen Stationen werden QR-Codes mit dem Smartphone gescannt. Aufgerufen werden damit Informationen zum Naturerlebnis Kienbergpark, zur Umweltbildung und zur Parkgeschichte.

Interessantes gibt es zudem zur Tier- und Pflanzenwelt sowie zu besonderen Orten wie den Wolkenhain, den Wuhleteich oder den Kienberggarten. Der Kienbergpark zählt zu den abwechslungsreichsten und größten Parks in Berlin. Die einzelnen Stationen in dem 600.000 Quadratmeter großen Grünraum können flexibel und unabhängig voneinander besucht werden. Besucher bestimmen dabei selbst Tempo, Reihenfolge und Dauer ihrer Entdeckungstour. Die Audiobegleitung wird auf Deutsch, Deutsch in Leichter Sprache sowie Englisch angeboten. Die Nutzung ist kostenlos und erfolgt über das eigene Smartphone.

Kienbergpark in Marzahn: Engagement für Artenvielfalt und Umweltbildung wächst

Gleichzeitig wird das Engagement der Menschen beschrieben, die im Kienbergpark aktiv sind. Sie setzen sich für biologische Vielfalt, Umweltbildung und den Erhalt urbaner Naturräume ein. „Mit dem neuen Angebot erweitert Grün Berlin die digitalen Möglichkeiten, die Berliner Parklandschaften eigenständig zu erkunden – ob beim Spaziergang, beim Familienausflug oder im Rahmen eines Besuchs der benachbarten Gärten der Welt“, teilt das landeseigene Unternehmen mit.

Auch interessant Diese Biesdorfer sind echte Weihnachts-Elfen und leben für das Christkind

Der Kienbergpark ist Teil des Erholungs- und Freizeitareals rund um die Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf. Mit seinen naturnahen Landschaftsräumen, vielseitigen Freizeitangeboten und markanten Aussichtspunkten wie dem Wolkenhain verbindet er Naturerlebnis, Erholung und Umweltbildung.