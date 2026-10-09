1200 leuchtende Drohnen lassen den Berliner Nachthimmel erstrahlen. Die Drohnen-Art-Show kommt nach Marzahn-Hellersdorf in die Gärten der Welt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein magisches Open-Air-Erlebnis, denn die Show widmet sich dem beliebten Zauberschüler Harry Potter™ und seinem Leben in der Zauberschule Hogwarts.

Die Drohnen werden dabei so programmiert, dass sie besondere Momente aus den Harry Potter™-Filmen in eindrucksvollen Lichtformationen entstehen lassen. Die Choreografie wird von der Originalmusik der Filmreihe begleitet. An drei Tagen im Oktober kann die Show besucht werden: am 22., 23. und 24. Oktober 2026.

Gärten der Welt: 60 Minuten lang in die Welt von Harry Potter eintauchen

Die Abende werden laut Veranstalter von einer stimmungsvollen Open-Air-Atmosphäre geprägt sein. Gäste können vor der Show Speisen und Getränke genießen und thematisches Harry Potter™-Merchandise entdecken. Die Show dauert etwa 60 Minuten. Die Türen öffnen zwei Stunden vor Beginn der jeweiligen Vorstellung. Beginn ist jeweils 20 Uhr.

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„Harry Potter und der Stein der Weisen begeistert seit 25 Jahren Generationen von Fans weltweit, und die DroneArt-Show: Harry Potter™ bietet eine spektakuläre neue Möglichkeit, diese Magie zu erleben“, sagt Kathleen Wallis, Vice President bei Warner Bros. Discovery Global Experiences. „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit an einem innovativen Erlebnis, das das Vermächtnis der Welt von Harry Potter durch Musik, Technologie und Storytelling feiert und ein gemeinsames Staunen für Zuschauer auf der ganzen Welt schafft.“

Die DroneArt-Show: Harry Potter™, 22., 23. und 24. Oktober 2026, 20 Uhr, in den Gärten der Welt, Blumberger Damm 44, Berlin. Der Einlass beginnt zwei Stunden vor Showbeginn. Tickets sind ab 26,90 Euro über die Fever-App und die Fever-Website erhältlich. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt; die Verfügbarkeit der Tickets ist begrenzt.

jle/BM