Polizisten und Rettungskräfte sind am Dienstag gegen 20.30 Uhr in die Dolgenseestraße im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde alarmiert worden. Den Angaben der Behörde zufolge war ein sieben Jahre alter Junge im zweiten Stockwerk zunächst etwa 3,5 Meter auf ein Vordach und anschließend von dort noch einmal etwa 2,5 Meter zu Boden gestürzt. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Er zog sich dabei „erhebliche Verletzungen“ zu, wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte. Lebensgefahr soll jedoch nicht bestehen. Gegen die Eltern werde aktuell nicht ermittelt, teilte der Sprecher weiter mit. Es scheint alles auf einen tragischen Unfall hinzudeuten.

Bei einem Brand starben eine Frau und zwei Kinder

Erst im Februar dieses Jahres war die Dolgenseestraße Schauplatz eines verheerenden Brandes gewesen. In einer Wohnung im vierten Stock eines 20‑Geschossers war damals ein Feuer ausgebrochen. Dabei kamen eine 26 Jahre alte Frau sowie ihre beiden Kinder (fünf Jahre beziehungsweise neun Monate alt) ums Leben.

tok