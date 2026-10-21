Verfolgungsjagd in Kladow: Fahrraddiebe flüchten vor der Polizei



In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei wegen Fahrraddiebstählen in Kladow alarmiert. Laut einer Zeugenaussage kurz vor 1:30 Uhr sollen mehrere Personen Fahrräder von diversen Grundstücken in der Parkviertelallee in einen Mercedes-Benz-Transporter geladen haben und davongefahren sein. Der Transporter wurde wenig später von den Polizeikräften auf dem Kladower Damm entdeckt.



Der Fahrer des Transporters reagierte jedoch nicht auf das eingeschaltete Blaulicht und die Anhaltesignale, sondern bremste lediglich kurz ab, um dann wieder stark zu beschleunigen. Um das Fahrzeug anzuhalten, stellten die Einsatzkräfte zwei Einsatzwagen quer zur Fahrtrichtung auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Transporters fuhr jedoch über den angrenzenden Gehweg weiter. Mit überhöhter Geschwindigkeit verfehlte er die Polizeiwagen dabei nur knapp und setzte seine Flucht auf dem Kladower Damm fort.



Am Eingang zum Ortsteil Gatow hielt der Fahrzeugführer an. Fünf Personen stiegen aus dem Fahrzeug und flüchteten in verschiedene Richtungen. Zur Suche der Personen wurden weitere Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber hinzugenommen. Während dieser Suche stellten die Einsatzkräfte die offene Eingangstür eines Einfamilienhauses am Krielower Weg fest. Um sicherzustellen, dass ein oder mehrere Personen aus dem Transporter sich dort nicht versteckten, betraten sie das Haus. Die Polizeibeamten gaben sich als solche zu erkennen.



Eine unbeteiligte Bewohnerin des Hauses stand offensichtlich so stark unter dem Eindruck der polizeilichen Maßnahme, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor und umgehend von einem Einsatzsanitäter erstversorgt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden während des Einsatzes nicht verletzt.



Die flüchtigen Personen entkamen unerkannt. In dem zurückgelassenen Transporter stellten die Einsatzkräfte sieben hochwertige Fahrräder und weitere Beweismittel fest, darunter zwei durchtrennte Fahrradschlösser. Anschließend stellten sie den Transporter samt des mutmaßlichen Diebesgutes sicher. Die Ermittlungen zu den Diebstählen und der Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.