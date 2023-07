Tierheim Hund: Wolli ist ein guter Freund und holt jeden aus der Einsamkeit

Berlin. Wolli ist wirklich ein kleines Wollknäuel, ein bisschen zerzaust sieht er aus und etwas ergraut ist er auch schon. Aber das gehört bei einem Shih-Tzu-Mix, der auch schon zehn Jahre ist, dazu. Auf jeden Fall ist er wieder gepflegt und gebürstet, was bei seinem vorherigen Besitzer offenbar vernachlässigt wurde.

Verfilzt und mit langen Krallen kam der kleine Hund ins Tierheim Berlin. Schon lange hatte sich keiner mehr richtig um ihn gekümmert. Aus Tierschutzgründen wurde er deshalb aus seiner alten häuslichen Situation herausgenommen.

Seit Februar ist Wolli nun im Tierheim, noch immer wartet er darauf, das ein Besucher sein Herz an ihn verliert. Dabei ist der Rüde der ideale Partner für Senioren, die nicht mehr allein sein wollen. So richtig viel laufen will Wolli nicht, was aber für die Tierheim-Mitarbeiter auch ein Anzeichen dafür ist, dass der Hund nicht oft Gassi gegangen ist.

Für diese Vermutung spricht auch, dass er unsauber ist. Allerdings weiß er sich trotzdem zu benehmen – denn im Tierheim hat er gezeigt, dass er zuverlässig auf seine Unterlage beziehungsweise ein Handtuch geht. Vielleicht hat es sein alter Besitzer auch so mit ihm gehandhabt, weil er zu faul war, mit dem Tier rauszugehen.

Wolli ist ein ruhiger, menschenbezogener Hund

Allgemein ist Wolli ein ruhiger Hund, er mag den Menschen und adaptiert ihn zum Freund, wenn er sich um ihn kümmert. Daher ist er ein guter Begleiter für jemanden, der einen Weg aus der Einsamkeit sucht. Mit viel Zuwendung ist Wolli genau der Hund, den man sich wünscht.

Andere Hunde mag er auch und er kann auch stundenweise allein zu Hause bleiben. Eine Fahrt mit dem Auto empfindet er als willkommene Abwechslung. Aufpassen muss man nur, wenn Wolli meint, dass ihm etwas gehört: Spielzeug, Fressen oder andere Fundsachen will er dann als sein Eigentum verteidigen. Auch diesen Tick kriegt man bestimmt mit ein bisschen Training, Zeit und Mühe weg: Vielleicht muss er einfach erfahren, dass ihm nicht alles weggenommen wird.

Für Wolli suchen die Tierpflegenden liebevolle Menschen, die in einem Haushalt ohne Kinder leben. Ideal wäre ein Haus mit Garten. Wolli wäre sowohl als Zweithund als auch für ein Leben in der Stadt geeignet. Wer sich für Wolli interessiert, kann sich gern bei den Tierpflegenden telefonisch unter 030 76 888-220 melden.