Cocker Spaniel Rita hat noch nie einen Spaziergang gemacht

Die acht Jahre alte Hündin wurde in einer Wohnung festgehalten aus der sie nie herauskam. Jetzt hofft sie auf die große Freiheit.

Berlin. Eigentlich kann man es sich nicht vorstellen, was Cocker-Spaniel-Hündin Rita passiert ist. Die Hundedame ist immerhin schon acht Jahre alt, damit ist sie in einem guten mittleren Alter. Aber sie hat bislang nur in einer Wohnung gelebt, aus der sie nie herauskam. Kein Toben im Park, kein Gassigang, kein gegenseitiges Beschnuppern auf der Straße.

Dass die Besitzer die Hündin überhaupt so lange unbemerkt halten konnten, ist schon seltsam. Hat niemand im Haus etwas bemerkt? Schließlich ist doch jemand aufmerksam geworden und das Tier wurde aus der Wohnung geholt. Mit der Begründung: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. So kam Rita im März ins Tierheim Berlin nach Lichtenberg und konnte schon mal einen Hauch von Luft und Freiheit genießen.

Neuen Halter auch viel Geduld und Toleranz

Aber so ein richtiges schönes Zuhause bei Menschen, die nur Zeit für einen allein haben, kann das Tierheim auch nicht ersetzen. Deshalb hoffen die Tierpflegenden, dass sich bald Besucher für die Hündin interessieren. Allerdings brauchen die neuen Halter auch viel Geduld und Toleranz. Da Rita es nicht kennt, draußen spazieren zu gehen, ist sie auch nicht stubenrein. Das wäre die erste Lektion, die sie lernen müsste. Mit viel Training ist es vielleicht noch zu schaffen.

Ansonsten beschreiben die Tierpflegenden die Cocker-Spaniel-Dame als eine sehr liebe Hündin. Sie lässt sich gut an anderen Hunden vorbeiführen, ist menschenbezogen und mag Futtersuchspiele. Andere Hunde mag sie allerdings nicht so gern. Ein Versuch, sie mit Artgenossen zusammenzubringen, ist es immer wert. Aber lieber wäre Rita in ihrem neuen Zuhause ein Einzelhund und ganz im Fokus der Aufmerksamkeit.

Die Tierheim-Mitarbeiter suchen für Rita geduldige und verständige Menschen. In jedem Fall wäre ein Haus mit Garten oder ein ebenerdig gelegenes Zuhause, wo sie schnell rausgehen kann, ein großer Vorteil für das Stubenreinheitstraining.

Wer Rita ein Zuhause geben möchte oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden unter Telefon 030 76 888-204 melden.