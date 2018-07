Todesursache von Eisbär Fritz bleibt weiter rätselhaft

Ruhe in Frieden, kleiner Eisbär Fritz Eisbär Fritz ist im Alter von nur vier Monaten gestorben. Der kleine Eisbär starb an einer schweren Leberentzündung. Noch am Freitag tollte Fritz verspielt mit Eisbär-Mama Tonja bei der Fütterung herum. Am Sonntag verhielt er sich auffällig ruhig.