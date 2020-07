Sommerbad Wilmersdorf schließt wegen Corona-Fall

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) schlossen am Mittwochnachmittag „mit sofortiger Wirkung“ das Sommerbad Wilmersdorf in der Forckenbeckstraße, nachdem sich eine Mitarbeiterin dort mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Die Absprachen mit den zuständigen Gesundheitsämtern über die Maßnahmen, die nun eingeleitet werden müssen, laufen noch“, hieß es in einer Pressemitteilung. Gebuchte Eintrittskarte für das Zeitfenster um 16 Uhr wurden storniert. Die Berliner Bäder-Betriebe werden Kunden den Preis erstatten.

„Wir haben uns umgehend für diese weitreichende Maßnahme entschieden, um die Gefahr für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für die Kollegin-nen und Kollegen, die mit der Erkrankten im Schichtdienst tätig waren, so gering wie möglich zu halten“, erklärt Dr. Johannes Kleinsorg, Vorstandsvorsitzen-der der BBB, „der erkrankten Kollegin wünschen wir alles Gute und eine schnelle Genesung.“

Die Bäderbetriebe und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf schätzten das Risiko für die Badegäste als gering ein. Nach Angaben des Gesundheitsstadtrats Detlef Wagner (CDU) hatte die Mitarbeiterin keinen direkten Kontakt zu Gästen. Zudem sei sie zu Hause geblieben, als sie erste Symptome hatte. Das Amt nahm Abstriche bei den Kollegen, die in ihrer Schicht gearbeitet hatten. Die Ergebnisse wurden für Freitag erwartet. Nach Angaben der Bäderbetriebe war die Frau in den vergangenen Wochen nur in dem Bad im Einsatz gewesen.

Sommerbad Wilmersdorf: Gesundheitsamt entscheidet über Wiedereröffnung

Erst am 25. Mai hatten neben dem Sommerbad Wilmersdorf zehn weitere Freibäder ihre Pforten für Besucher geöffnet. Es gelten strenge Corona-Regeln. So musste auch in den Schwimmbecken der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden und Teile der Sanitäranlagen waren gesperrt.

Buchungen waren nur online und für bestimmte Zeitfenster möglich. Von den Bädern wurden zudem umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt. Die Anlagen und insbesondere die Toiletten mussten permanent gereinigt werden.

Wann das Sommerbad Wilmersdorf wieder öffnen kann, ist unter anderem von den Abstimmungen mit den Gesundheitsämtern abhängig, die noch andauern. Über aktuelle Entwicklungen informieren die Berliner Bäder-Betriebe auf ihrer Website sowie ihren Social-Media-Kanälen. (mit dpa)

