Rigaer 94 - Büro von Baustadtrat Florian Schmidt gestürmt

Unbekannte sind offenbar am Donnerstag in das Büro von Florian Schmidt (Grüne) eingedrungen. Bei ihnen handelt es sich wohl um Unterstützer der Rigaer 94. Auf Twitter hieß es seitens der Rigaer 94, Menschen würden sich einen Zugang zum Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg verschaffen, um unter anderem bei Baustadtrat Schmidt "eine Erklärung zu unserem Brandschutz" anzuschlagen. Der "BZ" zufolge bestätigte die Polizei die Aktion.

Eine Sprecherin des Bezirksamtes sagte, die Leute hätten im Rathaus an der Yorckstraße Flyer im Vorzimmer von Schmidt abgeben wollen. Der Sicherheitsdienst habe die Polizei gerufen, weil die Hygieneregeln nicht eingehalten worden seien.

Schmidt "könnte Verantwortlicher eines in Kürze erwarteten Angriffs auf unser Haus sein", heißt es weiter in dem Tweet der Rigaer 94. Schmidt war allerdings zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Büro. Man habe deshalb "sein Vorzimmer dekoriert." Zudem wurde im Internet eine Erklärung veröffentlicht, in dem man von dem "Versuch der Zerstörung unseres Hauses" ausgehe. Dort wird auch angekündigt, dass jeder neutrale Sachverständige den Brandschutz in dem Haus, "ohne Gefahr für seine Gesundheit", begutachten könne.

Um den Brandschutz in dem Haus der Rigaer Straße 94 gibt es schon ein langes Behördengerangel. Zuletzt hatte die Innenverwaltung Anfang Januar das Bezirksamt aufgefordert, die Brandschutzmängel selbst zu beseitigen. Der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von „unmittelbaren Gefahren für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner“. Der Bezirk müsse für eine „zügige“ Aufklärung und eine „umgehende Beseitigung“ festgestellter Mängel sorgen.

Die Bewohner fürchten nun offenbar, dass ausgerechnet Schmidt möglicherweise der Polizei Zugang zu dem Haus verschaffen könnte, damit der Gutachter ohne Gefahr die baulichen Zustände unter die Lupe nehmen kann.

