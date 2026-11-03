Bei einer Verfolgungsfahrt in Charlottenburg soll ein Polizist am Dienstag auf einen Autoreifen geschossen haben. Der Fahrer habe sich zuvor einer Kontrolle entzogen und sei mit seinem Wagen unter anderem über einen Gehweg geflüchtet, berichtet ein Reporter von vor Ort. Dabei soll er auch auf die Einsatzkräfte zugefahren sein.

Zivile Beamte hätten das Fahrzeug gegen 13.45 Uhr anhalten wollen. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Während der Flucht über die Uhlandstraße soll der Fahrer auch über den Gehweg gefahren und auf die Einsatzkräfte zugesteuert sein. Daraufhin habe ein Polizist aus kurzer Entfernung auf einen Reifen des Wagens geschossen. Der Fahrer hätte seine Flucht dennoch fortgesetzt und mehrere Verkehrsunfälle verursacht, bevor er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sei.

Der Fahrer und seine Beifahrerin seien festgenommen worden. Die Uhlandstraße sei zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm vollständig gesperrt.

BM