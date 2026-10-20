Bei einem Feuer in einer Bar in Charlottenburg wurden am Dienstagmorgen 21 Personen verletzt, drei davon schwer. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Vormittag. Um 7.42 Uhr wurde an der Ecke Kaiserdamm und Witzlebenplatz Alarm geschlagen. „Die Bar hat in voller Ausdehnung gebrannt“, so der Sprecher weiter. Inzwischen sei das Feuer gelöscht, die Aufräumarbeiten laufen.

Der Rauch habe sich bis in den Hausflur ausgebreitet, was die hohe Zahl der Verletzten erklärt. Bei der Feuerwehr wurde daher der sogenannte „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen, wodurch automatisch mehr Rettungsmittel zur Verfügung stehen. Die bezirkliche Bauaufsicht habe die erste und zweite Etage gesperrt. „Wir schauen mit dem Stromversorger, ob das Gebäude wieder freigegeben werden kann.“

In dem Gebäude ist auch eine Pflege-WG untergebracht, allerdings in der dritten Etage. Die Feuerwehr war mit insgesamt 113 Kräften im Einsatz. Die Hintergründe des Feuers sind laut Polizei noch unklar.

psi