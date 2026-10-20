Wieder Jugendliche in Potsdam bedrängt und attackiert

Wieder hat eine Gruppe von Jugendlichen andere Teenager in Potsdam bedrängt und attackiert. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Jugendliche am Freitagabend mit Freunden im Stadtgebiet unterwegs, als eine Jugendgruppe sie zunächst nach E-Zigaretten fragte. Dann seien die beiden Teenager im Stadtteil Brandenburger Vorstadt aufgefordert worden, ihre Taschen vorzuzeigen, so die Polizei. Einer von ihnen wurde von einem Täter getreten und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes, der am Sonntag gemeldet worden sei. Die Sicherheitsbehörde prüft auch, ob Zusammenhänge mit anderen Straftaten Jugendlicher in Potsdam bestehen. In der Landeshauptstadt sollen Jugendliche mehrere Gewalttaten begangen und ihre Opfer auch verletzt haben.

Die Polizei hatte mitgeteilt, dass es sich nicht um eine fest strukturierte Jugendbande handele, sondern die Taten meist von losen Gruppierungen begangen würden. Zur Aufklärung ist eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden.