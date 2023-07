Brandenburg: Frau im Mai auf A9 erschossen - Zwei Personen festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau auf der A9 bei Brück in Brandenburg im Mai haben die Ermittler nun zwei Männer festgenommen.

Potsdam. Nach dem Fund einer Frauenleiche auf der Autobahn A9 im Mai 2023 sind am Dienstag und Mittwoch zwei Verdächtige festgenommen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mit. Es werde nun entschieden, ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt werde. Weitere Angaben zu den Festnahmen wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. Zunächst hatte die Zeitung B.Z. berichtet. Demnach soll es sich bei den Festgenommenen um den Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Kindes sowie einen mutmaßlichen Auftragskiller handeln.

Am 10. Mai 2023 war auf dem Standstreifen der A9 zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark ein abgestelltes Fahrzeug entdeckt worden, in dem sich eine Tote befand. Die Frau war erschossen worden. Am Tatort hatten die Einsatzkräfte Patronenhülsen gefunden. Zuvor war es laut Polizei dort zu einem Unfall gekommen.

Eine Mordkommission ermittelte seitdem. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hielt sich mit Hintergründen zu dem Fall bislang stets zurück. Laut B.Z. soll es sich bei der Frau um eine 40 Jahre alte Mathelehrerin handeln. Sie habe an der Oberschule in Brück gearbeitet.

