Frau bei Zusammenstoß verletzt: Autofahrer flüchtet

Eine Frau ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Lichtenberg verletzt worden. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach stießen die beiden Autos am späten Dienstagabend an der Kreuzung zwischen Möllendorffstraße und Storkower Straße zusammen. Duch den Zusammenprall wurde das Auto der Frau in ein Gleisbett der Tram gedrängt, wo es dann stehen blieb.