Prenzlauer Berg: Tram erfasst Auto - ein Verletzter

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg (Pankow) ist eine Person verletzt worden. Es handele sich um den Autofahrer, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten in der Tram. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 7.25 Uhr. Nach ersten Informationen soll der Autofahrer der Straßenbahn auf der Danziger Straße die Vorfahrt genommen haben. Dabei sei es dann in Höhe Diesterwegstraße zum Zusammenstoß gekommen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Wilhelmstadt: Messer-Mann bedroht Verkäuferin und Taxi-Fahrer - Festnahme

Ein Räuber ist am Dienstag in Wilhelmstadt (Spandau) von der Polizei festgenommen worden. Der 26-Jährige hatte zunächst gegen 19.40 Uhr in einem Geschäft an der Heerstraße eine 54 Jahre alte Verkäuferin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Einnahmen gefordert. Mit dem Geld stieg er dann in der Nähe in ein Taxi. Auch den 44 Jahre alten Fahrer bedrohte er mit einem Messer - und forderte ihn auf loszufahren. In der Zwischenzeit waren Polizisten eingetroffen. Daraufhin stieg der 26-Jährige aus dem Taxi aus und lief zu Fuß in Richtung Südpark. Dort konnte er von den Einsatzkräften festgenommen werden. Die Beamten beschlagnahmten das Geld sowie das Messer und überstellten den Mann der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West), welche die Ermittlungen übernommen hat. Die Verkäuferin und der Taxifahrer blieben körperlich unverletzt und benötigten zunächst keine ärztlichen Behandlungen.

Lichtenberg: Heftiger Kreuzungscrash - Unfallverursacher flüchtet

Foto: Pudwell

In Lichtenberg hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war gegen 23 Uhr ein Autofahrer trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Möllendorffstraße / Storkower Straße gefahren - und kollidierte mit einer Renault-Fahrerin. Nach dem Crash krachte die Renault-Fahrerin ins Tram-Gleisbett und rammte einen Oberleitungsmast. Statt der Autofahrerin zu helfen, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Die Renault-Fahrerin soll leicht verletzt worden sein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die BVG barg den Renault mit Unterstützung der Berliner Feuerwehr. Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher und dem Auto.

Lichtenberg: Mann mit Stichverletzung an Tankstelle gefunden

Ein verletzter Mann ist am Dienstag um kurz vor 21.50 Uhr an einer Tankstelle an der Rhinstraße in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) von Passanten entdeckt worden. In einem Krankenhaus wurde bei dem 25-Jährigen eine Stichverletzung am Oberkörper festgestellt. Lebensgefahr soll für den Verletzten dem Vernehmen nach nicht bestanden haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegenüber der Polizei konnte oder wollte der 25-Jährige keine Angaben machen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Wittenau: Diebin beißt Polizistin in den Finger

Eine Frau hat am Dienstag einer Polizistin in Wittenau (Reinickendorf) in den Finger gebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Beamtin mit ihrem Kollegen gegen 6.30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft am Wilhelmsruher Damm gerufen. Laut Ladendetektiv soll eine 23-Jährige mehrere Kaffee-Packungen und Deos entwendet haben.

Da die Frau keinen Ausweis dabei hatte, sollte sie zur Identitätsfeststellung zum Polizeiabschnitt mitgenommen werden. Doch bereits während der Anzeigenaufnahme wurde sie zunehmend aggressiver, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, hieß es von der Polizei. Daraufhin wurde sie gefesselt. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat sie der Polizistin gegen das Bein und beleidigte sie.

Nach den polizeilichen Maßnahmen in der Dienststelle wurde die 23-Jährige dann vor das Gebäude geführt. Beim Abnehmen der Handfesseln biss sie der Polizistin in den Finger. Die Kollegin kam in Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendete danach ihren Dienst. Die 23-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schöneberg: Fußgänger läuft auf die Straße und wird von Radfahrer erfasst

Foto: Pudwell

Bei einem Unfall am Dienstag in Schöneberg sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Fußgänger war gegen 18.35 Uhr zwischen geparkten Autos auf die Akazienstraße gelaufen - mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Radfahrer bemerkte ihn zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ihn. Die beiden Männer stürzten.

Dabei erlitt der Radfahrer mehrere Knochenbrüche im Gesicht und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Fußgänger erlitt Hautabschürfungen und eine Zahnverletzung. Er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Wegen der Polizeimaßnahmen war die Akazienstraße stundenlang einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde am Unfallort vorbeigeleitet. Das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Reinickendorf: Mehrere Fahrzeuge brennen auf Gewerbehof

Foto: Pudwell

Mehrere Fahrzeuge haben in der vergangenen Nacht auf einem Gewerbehof an der Lübarser Straße in Reinickendorf gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Anwohnerin gegen 1.40 Uhr Rauch bemerkt und die Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte stellten drei Autos im Vollbrand fest. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzestrahlung leicht beschädigt. Das Feuer beschädigte zudem die Haussubstanz eines Gewerbegebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.