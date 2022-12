"Letzte Generation" heute in Berlin: Klimaaktivisten mit neuen Blockaden

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben auch am Donnerstag in Berlin den Verkehr blockiert. Die Polizei war im Einsatz.

Verkehr in Berlin "Letzte Generation" mit neuen Blockaden in Berlin

Berlin. Die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben auch am Donnerstagvormittag Straßen und Autobahn-Zufahrten in Berlin blockiert und Staus verursacht. Gegen 8.50 Uhr blockierten einige Personen die A100-Zufahrt am Innsbrucker Platz in Schöneberg und klebten sich auf der Fahrbahn fest. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die Blockade von den Einsatzkräften rasch geräumt.

Zu ihrer Blockade schrieben die Klimaaktivisten: "Die Klimakatastrophe ist eine Lawine, die gerade Fahrt aufnimmt. Wenn sie einmal losgetreten ist, lässt sie sich kaum noch aufhalten. Wir probieren dennoch, die Regierung dazu zu bewegen, der Menschheit die Chance auf Zukunft zu ermöglichen."

Am Mittwoch hatten Mitglieder der Gruppe die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor gekappt. Auf einer Hebebühne begaben sich zwei Frauen in den Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne. Dort trennten sie mit einer Handsäge die oberen zwei Meter vom Baum.

Die Aktion geschah vor den Augen von Kräften der Berliner Polizei, die präventiv wegen zu erwartenden Blockaden der "Letzten Generation" eingesetzt worden waren. Man sei zunächst von einer Routinekontrolle ausgegangen, wie sie bei öffentlich aufgestellten Weihnachtsbäumen nicht unüblich sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizisten stehen um den Weihnachtsbaum herum, während die Aktivistin der "Letzten Generation" die Spitze absägt.

Foto: Paul Zinken/dpa

"Letzte Generation": Klimaaktivisten mit Selbstanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin

Laut Angaben der Klimaaktivisten haben sich unterdessen einige Mitglieder der "Letzten Generation" selbst angezeigt. Wie es bei Twitter hieß, hätten mehrere Menschen die Staatsanwaltschaft Neuruppin kontaktiert und sich als Unterstützer einer vermeintlich kriminellen Vereinigung gemeldet.

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche Razzien bei Mitgliedern der "Letzten Generation" durchgeführt. Der Vorwurf lautete "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Die Durchsuchungen stehen laut Staatsanwaltschaft Neuruppin im Zusammenhang mit Vorfällen rund um die PCK-Raffiniere in Schwedt im Frühjahr.

"Letzte Generation" bedauerte Störungen in Berlin

Am Dienstag waren die Klima-Aktivisten an der Kreuzung Seestraße, Ecke Beusselstraße in der Nähe der A100 aktiv. Ein Stau begann bereits ab Spandauer Damm. Nach Polizeiangaben waren an der Aktion an der Zufahrt Beusselstraße zur A100 am Dienstag um 8.11 Uhr acht Menschen beteiligt. Fünf von ihnen hätten sich an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Diese seien von Polizisten abgelöst worden. Gegen 8.50 Uhr sei der Verkehr wieder freigegeben worden.

Die Teilnehmer bedauerten, dass sie stören: "Wir machen das nicht leichtfertig", schreiben sie auf Twitter. "Störung für die Menschen tun uns leid. Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten."

Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte Mitglieder der Gruppe kürzlich vor hohen Schadenersatzansprüchen als Folge ihrer Aktionen gewarnt. „Wer Flughäfen blockiert, der muss wissen, dass er zum Teil erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht“, sagte der FDP-Politiker. „Da kommen sehr große Geldbeträge zusammen“, machte Buschmann deutlich.

Er warnte die Aktivisten: „Wenn die Geschädigten die Schäden gegenüber den Verursachern geltend machen, dann werden sie diese Schäden unter Umständen ein Leben lang abzutragen haben. Deshalb sollte jeder die Finger davon lassen, sich unbefugt Zutritt auf Flugfelder zu verschaffen. Denn das hat nicht nur eine strafrechtliche, sondern auch eine zivilrechtliche Dimension.“