"Letzte Generation" in Berlin: Große Kreuzung nahe der A100 blockiert

Berlin. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" waren an der Kreuzung Seestraße, Ecke Beusselstraße in der Nähe der A100 aktiv. Ein Stau begann bereits ab Spandauer Damm.

Nach Polizeiangaben waren an der Aktion an der Zufahrt Beusselstraße zur A100 am Dienstag um 8.11 Uhr acht Menschen beteiligt. Fünf von ihnen hätten sich an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Diese seien von Polizisten abgelöst worden. Gegen 8.50 Uhr sei der Verkehr wieder freigegeben worden.

Die Teilnehmer bedauern, dass sie stören: "Wir machen das nicht leichtfertig", schreiben sie auf Twitter. "Störung für die Menschen tun uns leid. Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten. "

In #Berlin sind Blockaden nahe der Beusselstr.. Auf der #A100-Zufahrt kleben wir uns auf den kalten Asphalt und sorgen für Verkehrsstop.



Wir machen das nicht leichtfertig. Störung für die Menschen tun uns leid. Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten. pic.twitter.com/AT5cURkpAq — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 20, 2022

Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte Mitglieder der Gruppe kürzlich vor hohen Schadenersatzansprüchen als Folge ihrer Aktionen gewarnt. „Wer Flughäfen blockiert, der muss wissen, dass er zum Teil erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht“, sagte der FDP-Politiker. „Da kommen sehr große Geldbeträge zusammen“, machte Buschmann deutlich.

Er warnte die Aktivisten: „Wenn die Geschädigten die Schäden gegenüber den Verursachern geltend machen, dann werden sie diese Schäden unter Umständen ein Leben lang abzutragen haben. Deshalb sollte jeder die Finger davon lassen, sich unbefugt Zutritt auf Flugfelder zu verschaffen. Denn das hat nicht nur eine strafrechtliche, sondern auch eine zivilrechtliche Dimension.“

Aus der Sicht von Buschmann handelt es sich bei den Aktivisten der Gruppe um Leute, die bereit seien, zur Erreichung eines politischen Ziels Straftaten zu begehen. „Damit stellen sie sich ins Abseits. Das Gesetz gilt für alle“, betonte der Justizminister. Wenn die Öffentlichkeit einmal anfange, solche Aktionen zu akzeptieren, dann könnten Straftaten als Mittel der politischen Auseinandersetzung Schule machen. „Dann werden sich auch Querdenker, Rechtsextreme und wer sonst noch auf sogenannten zivilen Ungehorsam berufen. Wir dürfen hier unsere Maßstäbe nicht verschieben“, warnte Buschmann.

Klimaaktivisten in Berlin: Innensenatorin will längere Gewahrsamname

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte im November angekündigt, die Möglichkeiten der Gewahrsamnahme der Klimaaktivisten auszuweiten. Aktuell dürfen festgenommene Aktivisten maximal 48 Stunden festgehalten werden.

„Ein 30-tägiges Gewahrsam ist in Berlin wie auch in den meisten anderen Bundesländen rechtlich nicht möglich. Schön wäre es, wenn wir das länger als 48 Stunden machen könnten, aber 30 Tage finde ich verfassungsrechtlich eher bedenklich", so Spranger. Sie wolle nun über einen längeren Gewahrsam mit der Justiz und dem Abgeordnetenhaus sprechen.

Die „Letzte Generation“ demonstriert seit knapp einem Jahr fast täglich für eine radikale Klimawende - mit Blockadeaktionen auf Straßen, wo sich Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben, aber auch in Museen, Fußballstadien, Ministerien und auf den Rollfeldern von Flughäfen. Die Gruppe fordert für besseren Klimaschutz unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen, ein Neun-Euro-Ticket und generell die Abkehr von fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle.

