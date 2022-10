Blockaden in Berlin: Klimaaktivisten starten neue Aktionen – Lange Staus

Polizisten tragen im Juli 2022 Demonstranten von der Fahrbahn, die in Berlin-Schöneberg eine Autobahn blockiert hatten. Die Gruppe „Letzte Generation“ hat am Montagmorgen in Berlin neue Blockaden gestartet.

Blockaden in Berlin Klimaaktivisten starten neue Blockaden in Berlin

Berlin. In Berlin kommt es am Montagmorgen zu neuen Blockaden von Klimaschutzaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin bei Twitter mitteilte, komme es zu Störungen auf der A114 an der Ausfahrt Prenzlauer Promenade.

Zudem ist auf der Berliner Stadtautobahn A100 Richtung Wedding die Ausfahrt Schmargendorf im Bereich Konstanzer Straße von Aktivisten blockiert. Der Stau reicht auch auf den Abzweig Steglitz zurück. Autofahrer bräuchten 40 Minuten mehr, so die VIZ. Auch die Abfahrt Spandauer Damm Richtung Wedding wurde kurz nach 9 Uhr blockiert. Gegen 9.30 Uhr meldete die VIZ, dass die Abfahrt Schmargendorf wieder frei sei.

Blockiert wird aktuell auf der A100 Richtung Wedding auch die Ausfahrt Seestraße. Es komme zu langen Staus, so die VIZ. Lesen Sie auch: Klima-Demos in Berlin – Warum Aktivisten so protestieren

Blockaden in Berlin: Aktivisten fordern unter anderem Tempolimit auf Autobahnen

Die Aktivisten hatten die neuen Blockaden in Berlin in der vergangenen Woche angekündigt. Zu ihren Forderungen zählen ein Tempolimit auf Autobahnen und einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr.

„Sollte die Regierung nicht zur Vernunft kommen, werden wir in einer Woche auf Berlins Straßen strömen und den Alltag so lange stören, bis sich das ändert“, hieß es in einer Videobotschaft.

Zuletzt hatten die Aktivisten Anfang September in Berlin-Friedrichshain die Petersburger Straße blockiert. Zuvor war ein Mitglied der Gruppe in einem ersten Prozess zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt worden.