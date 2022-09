Berlin: Bombe muss gesprengt werden – Ringbahn wird gesperrt

In Moabit ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Sprengung soll am Montag erfolgen - mit gravierenden Folgen.

Einsatzkräfte der Berliner Polizei an der Baustelle, wo der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Die Sprengung soll am Montag erfolgen.

Berlin. Auf einer Baustelle an der Sickingenstraße in Berlin-Moabit ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Berliner Polizei sind die beiden Zünder der 50-Kilo-Bombe US-amerikanischer Bauart in einem schlechten Zustand, eine Entschärfung sei nicht möglich. Aus diesem Grund muss die Weltkriegsbombe am kommenden Montag, 26. September 2022, vor Ort gesprengt werden.

Gefunden worden war die Bombe in den vergangenen Tagen auf dem Gelände von Siemens Energy. Dort wird ein Parkhaus gebaut. Auf dem Gelände ruhen aktuell die Bauarbeiten, Einsatzkräfte der Polizei bewachen die Baustelle.

Bombenfund in Moabit - Das ist der Sperrkreis

Bombe wird in Berlin-Mitte gesprengt: Ringbahn vor Sperrung, Großmarkt wird evakuiert

Die Polizei wird am Montag ab 6 Uhr einen Sperrkreis von 500 Meter rund um den Fundort einrichten. Etwa 9000 Menschen müssen dann ihre Wohnungen verlassen. Auch die Berliner Feuerwehr ist an dem Einsatz beteiligt, wie ein Sprecher bestätigte.

Innerhalb des Sperrkreises liegt die Ringbahn-Trasse. Aus diesem Grund wird am Montag der nördliche Bereich der Ringbahn (S41/S42) gesperrt, wie die S-Bahn Berlin auf Morgenpost-Anfrage bestätigte. Wann es zur Sperrung kommt und ob ein Schienenersatzverkehr in Bussen eingerichtet wird, war zunächst unklar. Die S-Bahn will am Freitag Details nennen.

Auch der Berliner Großmarkt an der Beusselstraße muss evakuiert werden. Wie aus einem Informationsschreiben an die Gewerbetreibenden des Marktes hervorgeht, muss der Geschäftsbetrieb um 6 Uhr eingestellt werden und der Großmarkt bis spätestens 8 Uhr geräumt sein. Der Berliner Großmarkt ist bei der Versorgung der Hauptstadt mit Obst und Gemüse von zentraler Bedeutung.