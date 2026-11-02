Die Formel 1 ist in Berlin gelandet. Dies dürften zumindest Beamte der Berliner Polizei gedacht haben, als sie einen McLaren über die Stadtautobahn haben rasen sehen. Das Fahrzeug war auf der A113 und der A100 zwischenzeitlich mit über 200 km/h unterwegs.

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Auch die in einer Baustelle nur erlaubten 60 km/h wurden vom Fahrer des Fahrzeugs ignoriert – die Raserei ging weiter. Neben der überhöhten Geschwindigkeit überholte das Fahrzeug auch noch mehrfach verkehrswidrig auf der rechten Seite. Der übrige Verkehr wurde dabei komplett ignoriert.

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Nach rund sieben Kilometern konnte der Raser vom Verkehrsdienst am Innsbrucker Platz in Schöneberg gestellt werden. „Bei der Kontrolle folgte die nächste Überraschung“, ließ die Polizei bei Facebook wissen. Denn ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Für den Fahrer ging es weiter zur Blutentnahme. Es wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Knapp 670.000 Verkehrsverstöße zwischen Januar und Juli

Der McLaren ist der nächste Beleg dafür, dass Berlin ein massives Problem mit Rasern hat. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres wurden knapp 670.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Im gesamten Jahr 2025 waren es 1,1 Millionen.

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Die Zahl der illegalen Autorennen bewegt sich dabei weiter auf hohem Niveau. Bis Ende Juli 2026 wurden 422 dieser Rennen registriert. Tiefpunkt der vergangenen zehn Jahre war der 1. Februar 2016, als die sogenannten „Kudamm-Raser“ Hamdi H. und Marvin N. in der City-West einen 69-jährigen Mann bei einem illegalen Rennen mit Geschwindigkeiten bis 170 km/h töteten.

In Berlin enden viele Raserunfälle tödlich

Weitere Raser-Unfälle folgten. Im September 2020 musste eine 45-Jährige nach einem Zusammenstoß mit einem BMW reanimiert werden. Ihre damals 17 Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt. Ein 28-jähriger Raser fuhr im Juni 2024 auf der Hermannstraße in Neukölln frontal in einen 67-jährigen Mann, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger starb noch am Unfallort.

Und im Juni 2025 endete eine Raserfahrt in Oberschöneweide tödlich. Eine 65-Jähriger wurde beim Aussteigen aus einer Tram von erfasst und beim Aufprall getötet.