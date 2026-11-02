Eurowings baut sein Angebot am Flughafen Berlin Brandenburg im Winterflugplan 2026/2027 aus. Die Lufthansa-Tochter nimmt Rom und Bologna neu ins Programm auf. Außerdem kehrt Dubai als tägliches Flugziel zurück. Ab Dezember gibt es zudem eine wöchentliche Direktverbindung in die irakische Hauptstadt Bagdad.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Rom wird ab sofort viermal pro Woche angeflogen. Die Flüge starten jeweils montags, freitags, samstags und sonntags. Auch Bologna ist neu im Streckennetz: In die Hauptstadt der italienischen Region Emilia-Romagna geht es montags, freitags und sonntags. Damit ergänzt Eurowings sein Angebot um zwei Ziele in Italien.

Lesen Sie auch: Neues Ranking: Flughafen BER enttäuschte Fluggäste – dies sind die Gründe

Die Verbindung nach Dubai nimmt die Airline am 25. November wieder auf. Von diesem Zeitpunkt an soll die Strecke täglich bedient werden. Für Passagiere steht dort nach Angaben des Unternehmens auch der sogenannte Premium BIZ Seat zur Verfügung, der mehr Platz und zusätzlichen Komfort bieten soll.

Ein weiteres neues Ziel ist Bagdad. Ab dem 10. Dezember verbindet Eurowings den BER einmal wöchentlich mit der irakischen Hauptstadt. Die Flüge sind zunächst für donnerstags vorgesehen. Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel soll es zusätzlich jeweils dienstags eine weitere Verbindung geben.

Von Edinburgh bis Lappland: Diese Ziele stehen weiter im Flugplan

Auch mehrere bestehende Strecken bleiben im Winterflugplan erhalten. Nach Lissabon und Porto in Portugal sowie Bilbao in Spanien fliegt Eurowings jeweils zweimal pro Woche. Edinburgh in Schottland wird zwischen dem 4. Dezember und dem 4. Januar ein- bis zweimal wöchentlich angeflogen. Die Verbindung nach Sarajevo nimmt die Airline ab dem 20. Dezember wieder auf; auch dorthin sind zwei Flüge pro Woche geplant.

Zudem erweitert Eurowings das Angebot nach Finnisch-Lappland. Mit Kuusamo kommt ab dem 20. Dezember ein weiteres Winterziel hinzu. Die bereits angeflogenen Städte Rovaniemi und Kittilä sollen häufiger als in der vergangenen Wintersaison erreichbar sein.

Insgesamt stehen bei Eurowings im Winterflugplan 2026/2027 vom BER aus 38 Ziele in 17 Ländern auf dem Programm.

BM