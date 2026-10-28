Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben. Diverse Flughäfen zum Beispiel, die von Reisenden im Online-Zeitalter bewertet werden, teilweise sogar recht ausgiebig. Das gilt auch für den Flughafen BER vor den Toren Berlins.

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Herausgekommen ist dabei ein Ranking, in dem der Flughafen Berlin-Brandenburg alles andere als gut abschneidet. Das berichtet T-Online und beruft sich dabei auf eine Auswertung des Travel-Tech-Unternehmens Airhelp.

Die Online-Plattform, die sich vor allem auf die Hilfe von Passagieren bei Flugproblemen spezialisiert hat, legt dabei die Bewertung bei Google zugrunde. Dabei wurden die Bewertungen von einem bis fünf Sternen in Relation zur Anzahl der Bewertungen gesetzt und in Punkte umgewandelt.

Nur Frankfurt wird in Deutschland noch schlechter bewertet als Berlin

Der Flughafen BER landet dabei auf den hinteren Plätzen. 3,2 Sterne bei knapp 52.000 Bewertungen ergeben lediglich 3,24 Punkte. Für einen Google-Nutzer ist der BER „der schlechteste Flughafen, den ich kenne. Heute Morgen stand um halb sechs bereits eine Schlange von geschätzt 200 Metern vor der Sicherheitskontrolle. Die gesamte Abfertigung wirkte völlig überlastet. Dazu kommen ausgefallene Fahrstühle und teilweise unnötig lange Wege. Besonders schlecht ist aus meiner Sicht auch die Situation an den Gates. Dort gibt es oft viel zu wenig Platz, sodass sich die wartenden Passagiere regelrecht stauen.“

In Deutschland wird nur ein Flughafen noch schlechter bewertet: Frankfurt Hahn. Rund 9500 Bewertungen ergeben bei 2,9 vergebenen Sternen gerade einmal 3,16 Punkte.

In Europa liegt der Flughafen Tallinn weit vorn

Der deutsche Sieger dürfte überraschen: Es ist Nürnberg. 4,13 Punkte (4,2 Sterne bei knapp 11.000 Bewertungen) machen den kleineren Flughafen in Franken zum beliebtesten Abflugort der Bundesrepublik. Ein Nutzer sei „von diesem Flughafen sehr positiv überrascht. Es sieht alles sehr modern und gut aus, es ist hell und angenehm. Alles hier ist gut organisiert und ausgeschildert“.

Hinter Nürnberg folgen mit Münster/Osnabrück (4,10 Punkte, 4,3 Sterne bei rund 3200 Bewertungen) und Paderborn/Lippstadt (4,07 Punkte, 4,3 Sterne bei circa 2400 Bewertungen) ebenfalls kleinere Flughäfen. Insgesamt erhielten die deutschen Flughäfen im Durchschnitt 3,9 Sterne.

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Insgesamt untersuchte Airhelp die Bewertungen von 328 Flughäfen in Europa mit mehr als 500 Rezensionen bei Google. Flughäfen aus der Ukraine, Russland und Belarus wurden ausgeschlossen. Die Nummer eins kommt dabei aus Tallinn/Estland (4,42 Punkte, 4,6 Sterne bei über 9600 Bewertungen). Es folgen Istanbul/Türkei (4,39 Punkte, 4,4 Sterne bei mehr als 115.000 Bewertungen) und Porto/Portugal (4,36 Punkte, 4,4 Sterne bei circa 29.000 Bewertungen).