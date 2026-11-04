Jugendgruppe greift Mann am S-Bahnhof an – Bundespolizei sucht Zeugen
Eine Gruppe Jugendlicher soll am S-Bahnhof Heerstraße einen Mann angegriffen und verletzt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich am Montagmorgen ereignet hat.
Nach Angaben der Bundespolizei soll sich die Gruppe gegen 7.45 Uhr in der Vorhalle des Bahnhofs dem Mann in den Weg gestellt haben. Als dieser die Jugendlichen darauf ansprach, entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Dabei sollen mehrere aus der Gruppe den Mann geschubst und versucht haben, ihn zu treten.
Schließlich schlug ein Jugendlicher dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Mann stürzte daraufhin und erlitt Prellungen sowie eine Platzwunde am Kopf. Die Angreifer flüchteten anschließend unerkannt vom Bahnhof. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.
Die Bundespolizei sicherte Beweismittel und wertet derzeit die Videoaufzeichnungen vom Tatort aus. Gegen Unbekannt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität der Angreifer machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Rufnummer 030 2062293 oder der E-Mailadresse beziehungsweise jede andere Polizeidienststelle entgegen.