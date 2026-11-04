Seriendieb in Charlottenburg festgenommen

Ein mutmaßlicher Dieb ging der Polizei am Montagabend in Charlottenburg ins Netz. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 25-Jährige für insgesamt vier Taten verantwortlich sein. Zunächst soll er gegen 19.15 Uhr in der Wilmersdorfer Straße einen Blumenladen überfallen haben und dazu die 50-jährige Kassiererin zum Öffnen der Kasse aufgefordert haben. Als eine ebenfalls 50-jährige Zeugin um Hilfe rief, flüchtete er ohne Beute. Gegen 19.35 Uhr soll er in einem anderen Geschäft in derselben Straße Geld aus der Kasse einer 32-jährigen Angestellten genommen haben, als diese eine Kundin abkassierte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.





Gegen 19.45 Uhr soll sich der Mann in einen Blumenladen in der Kaiser-Friedrich-Straße begeben und dort versucht haben, die Kasse zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 42-jährige Mitarbeiter in den hinteren Räumlichkeiten des Geschäfts. Als eine anwesende Kundin daraufhin anfing, laut zu schreien, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute.

Etwa fünf Minuten später soll er ein weiteres Geschäft in der Pestalozzistraße betreten haben, wo er die 30-jährige Mitarbeiterin unter rufen des Wortes Raubüberfall aufgefordert haben soll, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Er soll dabei, wie in allen anderen Fällen auch, maskiert gewesen sein. Daraufhin händigte sie ihm die Einnahmen aus und der mutmaßliche Räuber flüchtete mit dem Geld.



Gegenüber zwischenzeitlich alarmierten Polizeieinsatzkräften äußerte eine Passantin, dass der mutmaßliche Dieb in ein Haus in der Schillerstraße geflüchtet sei. Der 25-Jährige, auf den die abgegebenen Personenbeschreibungen passten, wurde auf dem dortigen Hof angetroffen und festgenommen. Die mutmaßliche Tatbeute sowie die Maskierung wurden dort ebenfalls gefunden und sichergestellt. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Diese dauern derzeit noch an.