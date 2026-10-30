Der Winter steht vor der Tür und damit mutmaßlich erneut einige Hürden für den öffentlichen Personenverkehr. Die BVG ist bereits dabei, ihre Fahrzeuge und Anlagen für Schnee und Eis vorzubereiten. Dabei fließen auch die Erfahrungen aus dem vergangenen Winter ein, wie das Unternehmen mitteilte.

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Zur Erinnerung: Anfang Januar dieses Jahr hatten sich Straßen und Gleise in Berlin in eine riesige Rutschbahn verwandelt. Für ähnliche Wetterbedingungen will man auch bei der BVG in diesem Winter vorbereitet sein. So können bei besonderen Wetterlagen Straßenbahnen ab Dezember mit speziellen Schleifleisten ausgerüstet werden – eine neue Technologie kommt damit zum Einsatz. Eine Messingkante soll dann Eis von den Oberleitungen lösen.

So schützt die BVG die eigenen Weichen vor Frost

Damit die Züge trotz Kälte freie Fahrt haben, setzt die BVG auf beheizte Weichen. Rund 500 Heizungen an Straßenbahnweichen werden regelmäßig geprüft und je nach Wetter gesteuert. Bei der U-Bahn sind alle oberirdischen Weichen mit Heizstäben ausgestattet. Sie wechseln Anfang November automatisch in den Winterbetrieb.

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Größere Eisbrocken lassen sich allerdings nicht einfach wegheizen. Spezialeinsatzkräfte entfernen solche Hindernisse bei Bedarf per Hand. Außerdem kontrolliert die BVG vor dem Winter ihre Räumgeräte in Stellwerken und U-Bahnhöfen.

Ein orangefarbener Spezialzug hält die Stromschienen der Linien U1 bis U3 eisfrei. Bürsten sowie biologisch abbaubare Tau- und Schmierstoffe sichern dort den Kontakt zwischen Stromschiene und Stromabnehmer. Auf der vollständig unterirdisch verlaufenden U4 ist ein solcher Einsatz nicht erforderlich. Bei den Linien U5 bis U9 wird der Strom wiederum von der Unterseite der Stromschiene abgenommen. Schnee und Eis können sich dort nicht auf der Kontaktfläche ablagern.

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Auch die rund 1500 Busse durchlaufen einen Wintercheck. Ganzjahresreifen, beheizte Scheiben und Spiegel sowie Frostschutz bis minus 25 Grad sollen für gute Sicht sorgen. Zusatzheizungen und die beheizten Pantographen der Elektrobusse werden ebenfalls geprüft.

rk