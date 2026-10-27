Das Teilstück der Tramlinie M10 zwischen Alt-Moabit und dem Hauptbahnhof ist wegen Staus auf der Strecke ein Ärgernis für jeden Fahrgast. Seit Kurzem muss es jedoch heißen: Es war ein Ärgernis.

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Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben zusammen mit dem Verkehrsmanagement des Landes Berlin eine Lösung gefunden. Dafür haben die Planer einen digitalen Zwilling erstellt. „Reale Verkehrsdaten der Invalidenstraße wurden dazu in ein digitales Modell übertragen und für eine Simulation des neu aufgeteilten Straßenraums genutzt“, teilte die BVG am Dienstag mit.

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Das Ergebnis: Die Geschwindigkeit der Tram M10 habe sich auf dem Teilabschnitt deutlich erhöht, ohne den Autoverkehr zu stark einzuschränken. Die Tram fahre nun schlicht am Autoverkehr vorbei.

Video nicht verfügbar Die Tram M10 ist eine der meistgenutzten Straßenbahnen in Berlin. Warum die Linie das Nadelöhr Invalidenstraße nun schneller passiert, seht ihr im Video. © BVG

Ein Fahrstreifen wurde für den Autoverkehr gesperrt

Dafür wurde der Fahrstreifen auf der Invalidenstraße, den bislang Autos und Tram gemeinsam genutzt hatten, für den Autoverkehr gesperrt. Die Bahnen haben dadurch freie Fahrt auf den Hauptbahnhof zu, ohne sich in den Verkehr einreihen zu müssen.

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„Schon im Bereich der Einmündung der Straße Alt-Moabit in die Invalidenstraße wird der Autoverkehr dafür gezielt dosiert, indem einer von zuvor zwei Abbiegefahrstreifen entfällt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Task-Force der Senatsverwaltung und der BVG macht es möglich

Möglich wurde dies durch eine gemeinsame Task-Force der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sowie der BVG. Die Straßenbahn benötigt nun nur noch die Hälfte der Zeit, um dieses Nadelöhr in der Invalidenstraße passieren zu können. Zehn Wochen habe es von der Beauftragung bis zur Realisierung gedauert.

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„Die durchschnittliche Geschwindigkeit der M10 hat sich auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Alt-Moabit/Rathenower Straße und Nordbahnhof seit der Umsetzung deutlich erhöht. Das trägt maßgeblich dazu bei, die Linie insgesamt schneller, verlässlicher und pünktlicher zu machen“, schreibt die BVG.

Zuspruch für die Beschleunigungsmaßnahme gibt es vom Umweltverband BUND. „Wir freuen uns, dass nach langen Jahren tatsächlich etwas passiert, um die M10 zu beschleunigen und zuverlässiger zu machen. Denn davon profitieren täglich fast 100.000 Fahrgäste“, erklärt BUND-Verkehrsexpertin Katharina Wolf. Dem Verband zufolge, war der Engpass in der Nähe des Hauptbahnhofs bereits die zweite Hürde, die in diesem Jahr auf der Strecke der M10 beseitigt wurde. Schon im Frühjahr eine neue Ampelschaltung am Knotenpunkt Frankfurter Tor in Betrieb genommen, die die Straßenbahnen in dem Bereich zuverlässiger machen soll.

Gleichzeitig betont Wolf aber auch: „Die Arbeit ist damit aber nicht getan. Allein auf dieser Linie müssen mindestens noch die Abschnitte rund um die Haltestellen Naturkundemuseum und Eberswalder Straße sowie auf der Warschauer Brücke abmarkiert werden, um zumindest die größten Staufallen zu beseitigen.“ Mit 14,2 Kilometern pro Stunde ist die M10 aktuell mit Abstand die langsamste Berliner Straßenbahnlinie.