In Berlin-Hellersdorf haben Studierende am Donnerstagmorgen den Haupteingang einer Hochschule blockiert. Wie die Polizei Berlin auf X mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 8 Uhr alarmiert. Mehrere Personen hätten den Eingang mit Möbeln und weiteren Gegenständen versperrt.

Die Polizei werte die Aktion derzeit als Spontanversammlung. Nach Angaben der Einsatzkräfte dulde die Hochschule den Protest aktuell.

Hintergrund sind Proteste von Studierenden gegen Kürzungen im Bildungsbereich. Seit Mittwochmorgen blockieren Studierende auch das Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Dort richten sich die Proteste unter anderem gegen Sozialkürzungen, Aufrüstung und eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten, hat die FU ihre Lehrenden gebeten, Veranstaltungen am Mittwoch digital durchzuführen.

BM