Ein 56 Jahre alter Taxifahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

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Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Torstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Taxifahrer wenden, als ein Auto, das in derselben Richtung unterwegs war, mit dem Taxi zusammenstieß. Der 56-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort.

Der 38-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt laut Polizei Verletzungen an Schulter und Sprunggelenk. Seine 29-jährige Beifahrerin sei ebenfalls verletzt worden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Beim 38-Jährigen sei zudem ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt worden.

lth/dpa