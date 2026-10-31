Tausende Menschen waren am Samstag in Berlin dem Aufruf der Initiative „Gen Z regelt“ gefolgt und haben friedlich demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich rund 11.000 Menschen am Brandenburger Tor, die Polizei sprach hingegen von etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Spitze. Demonstriert wurde für mehr Investitionen in die Bildung und ein bezahlbares Leben. Thema war auch eine mögliche Wehrpflicht, die von vielen jungen Menschen abgelehnt wird.

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Nicht nur in der Hauptstadt, auch in anderen deutschen Städten gab es Proteste. Leider blieben diese nicht immer friedlich. Insbesondere in Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart gab es Tumulte, Gewalt gegen Polizisten und vereinzelt auch Plünderungen.

Wichtige Updates 18:17 Uhr Einsatzkräfte bleiben in Prenzlauer Berg 18:06 Uhr Aufzug offiziell beendet – Polizei nimmt Steinewerfer fest 17:50 Uhr Person festgenommen – Menge bedrängt Einsatzkräfte 17:43 Uhr Zahl der Demonstranten laut Polizei auf 3000 angestiegen Dennis Meischen Polizeisprecherin spricht von angespannter Stimmung Mittlerweile ist der Verkehr auf der Prenzlauer Allee wieder freigegeben. In einer ersten Bilanz beschreibt Polizeisprecherin Julia Scholz die Stimmung beim "GenZ-hat genug"-Protestzug von Anfang an als "angespannt". Es habe sofort zahlreiche Vermummungen gegeben. Derzeit werde noch ermittelt, zu wie vielen Festnahmen es wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gekommen ist. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Tram beschmiert Kurz nachdem Demonstrierende die Tram der BVG gestoppt hatten, wurde der Zug auf der vollen Länge beschmiert, wie Videos auf X zeigen. Zudem sollen Böller gegen den Zug geworfen worden sein. Fabian Sommer / dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Julian Würzer Ruhige Lage am Kudamm Am Kudamm ist es derweil völlig ruhig. Zahlreiche Schaufenster von Luxusgeschäften sind verbarrikadiert, bei anderen sind die Auslagen leer. Vor einigen Eingängen sind Sicherheitsleute postiert. Weder von Polizisten noch von Demonstranten ist etwas zu sehen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Polizei fordert Personen auf, sich von der Prenzlauer Allee zu entfernen Die Polizei Berlin spricht die ehemaligen Teilnehmenden der Demonstration in Prenzlauer Berg und fordert sie auf, sich von der Prenzlauer Allee zu entfernen. Erneut ergeht über den WhatsApp-Kanal der Polizei die Aufforderung, sich klar erkennbar von Gewalttätern zu distanzieren und den Bereich zu verlassen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Meischen Nach und nach leert sich die Prenzlauer Allee Die Prenzlauer Allee ist noch immer nicht geräumt. Festnahmen der Polizei unter den Abströmenden werden mit Menschenpulken und Parolen beantwortet. Doch nach und nach leert sich die Fahrbahn. Fabian Sommer / dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Einsatzkräfte bleiben in Prenzlauer Berg Die Polizei Berlin bestätigt auf ihrem WhatsApp-Kanal, dass die Versammlung vom Rosenthaler Platz an ihrem Endplatz in der Prenzlauer Allee angekommen sei. Die zweite Demonstration aus Mitte habe sich der Versammlung zwischenzeitlich angeschlossen. Weiter heißt es dort: „Unsere Einsatzkräfte verbleiben in Prenzlauer Berg. Dort behalten wir das seit kurz vor 19 Uhr beendete Versammlungsgeschehen im Blick. Unsere Technische Einsatzeinheit sorgt in Kürze für das notwendige Licht. Bleiben Sie unbedingt friedlich, brennen Sie keine Pyrotechnik ab und distanzieren Sie sich klar und eindeutig von Gewalttätern.“ Fabian Sommer / dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Polizisten drängen Demonstranten zurück Viele der Demonstranten tragen Palästinensertücher. Die Polizei drängt Teilnehmer immer wieder zurück. Fabian Sommer/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Meischen Aufzug offiziell beendet – Polizei nimmt Steinewerfer fest Der Aufzug ist offiziell vom Veranstalter beendet worden. Die Polizei nimmt nun rund um das Gleisbett der M2 Personen fest, die Steine und Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen haben. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Polizei fordert die Teilnehmer auf, den Ort zu verlassen. Die Menge strömt langsam ab. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Meischen Polizei geht gegen Krawallmacher vor Die Situation eskaliert zunehmend. Rund um die Tram werden immer mehr Pyro und Böller gezündet. Die Polizei geht gegen einzelne Krawallmacher vor und wird dafür ausgebuht und angegangen. Die Polizei geht gegen vereinzelte Krawallmacher vor. Dennis Meischen Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Meischen Person festgenommen – Menge bedrängt Einsatzkräfte Die Festnahme einer Person hat zu einer Unterbrechung des Demo-Zugs geführt. Eine Menge bedrängt die Einsatzkräfte, die Person freizulassen. Schmährufe auf die Polizei erfolgen, vereinzelt fliegen Böller, es wird gegen die Scheiben einer stehenden Tram geschlagen. Eine Festnahme hat zur Unterbrechung des Zugs geführt. . Dennis Meischen In der Menge wird Pyro gezündet. Dennis Meischen Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Zahl der Demonstranten laut Polizei auf 3000 angestiegen Polizei Berlin Einsatz on Twitter / X Auf dem Weg in Richtung #PrenzlauerBerg ist die Zahl der Versammlungsteilnehmenden auf rund 3000 angestiegen. Unsere Einsatzkräfte begleiten den Aufzug weiterhin in Richtung des S-Bahnhofs Prenzlauer Allee.#b3110 pic.twitter.com/Ptkb2IMEoa— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 31, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Meischen Der Zug biegt in die Prenzlauer Allee ein und nähert sich damit schon seinem Endhaltepunkt am gleichnamigen S-Bahnhof. Der Zug biegt auf die Prenzlauer Allee. Dennis Meischen Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Eier- und Flaschenwürfe nahe der Hackeschen Höfe Bei der Demonstration in Berlin-Mitte nahe der Hackeschen Höfe ist es nach Polizeiangaben zu Eier- und Flaschenwürfen gekommen. Rund 700 Menschen haben sich zu der Demonstration mit dem Titel „Gen Z hat genug!“ am Rosenthaler Platz versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Protestzug steht im Kontext mit den bundesweiten Jugendprotesten, ist aber nicht Teil der bundesweiten Demos der Initiative „Gen Z regelt“. Bei deren Veranstaltung am Brandenburger Tor hatten am Nachmittag Tausende Menschen friedlich demonstriert. Der Veranstalter des abendlichen Protestzuges wird von der Polizei dem linken Spektrum zugeordnet, auch Teilnehmer der propalästinensischen Szene waren vor Ort. Die Polizei begleitete die Demo mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten. Den ganzen Tag über ist sie nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in der Stadt unterwegs. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl "Free, Free Palestine"-Rufe Videos auf X zeigen Demo-Teilnehmer, die auf einem Baucontainer mit der Menge "Free, Free Palestine" skandieren. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Zahlreiche Demo-Teilnehmer sind vermummt Ralf Hirschberger / AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

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