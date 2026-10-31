Tausende Menschen waren am Samstag in Berlin dem Aufruf der Initiative „Gen Z regelt“ gefolgt und haben friedlich demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich rund 11.000 Menschen am Brandenburger Tor, die Polizei sprach hingegen von etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Spitze. Demonstriert wurde für mehr Investitionen in die Bildung und ein bezahlbares Leben. Thema war auch eine mögliche Wehrpflicht, die von vielen jungen Menschen abgelehnt wird.
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Nicht nur in der Hauptstadt, auch in anderen deutschen Städten gab es Proteste. Leider blieben diese nicht immer friedlich. Insbesondere in Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart gab es Tumulte, Gewalt gegen Polizisten und vereinzelt auch Plünderungen.
Alles Wichtige über die Proteste der Gen Z in Berlin lesen Sie hier im News-Blog.