Luft aus Reifen in Potsdam gelassen – Protest gegen große Autos?

Unbekannte haben in der Potsdamer Innenstadt an 17 Fahrzeugen Luft aus Reifen abgelassen. Darüber hinaus seien keine Beschädigungen an den Autos festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die platten Reifen wurden der Polizei heute Vormittag gemeldet. Die Polizei sicherte Spuren.





Nach einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" wurde ein Schreiben hinterlassen, mit dem sich eine Gruppe zu den Taten bekennt. "Diese Karre ist zu fett", heißt es darin, wie die Zeitung mit Verweis auf das ihr vorliegende Schreiben berichtet. Die Polizei wollte dazu bislang aber keine Angaben machen. Zu den Hintergründen ermittele die Kriminalpolizei, hieß es.