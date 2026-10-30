SEK-Einsatz in Kreuzberg: Polizei stürmt Wohnung – doch der Gesuchte ist verschwunden

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Nachmittag in der Höhndorfstraße für Aufsehen gesorgt. Wie die B.Z. berichtet, hatten Anrufer kurz nach 16 Uhr eine auffällige Person gemeldet, von der möglicherweise eine Gefahr für andere ausgehen könnte.





Die Polizei vermutete offenbar, dass sich die gesuchte Person in einer Wohnung verschanzt hatte. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde hinzugezogen, wie die B.Z. weiter berichtet.





Die Beamten verschafften sich demnach mit einer Ramme Zutritt zur Wohnung und durchsuchten die Räume. Die gesuchte Person konnten sie dort allerdings nicht antreffen. Warum sie als möglicherweise gefährlich eingestuft wurde und wo sie sich aufhält, war zunächst unklar. Die Polizei soll nun weiter zu den Hintergründen und dem Aufenthaltsort der Person ermitteln.