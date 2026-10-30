In Schlangenlinien gefahren: Polizei stoppt Autofahrer in Tempelhof
Eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt hat in Tempelhof
mit zwei Festnahmen geendet. Nach Angaben eines Reporters war am späten Donnerstagabend über den Notruf ein Audi-Fahrer gemeldet worden, der auf dem Mehringdamm in Richtung Tempelhofer Damm in Schlangenlinien und mit unsicherer Fahrweise unterwegs war. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.
Mehrere Streifenwagen hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Kurz vor der A100 am Tempelhofer Damm sei es den Einsatzkräften gelungen, das Fahrzeug zu stoppen. In dem Audi befanden sich drei Personen.
Der Fahrer musste einen Atemalkoholtest durchführen. Dabei soll sich der Verdacht auf erheblichen Alkoholkonsum bestätigt haben. Auch der Beifahrer wurde festgenommen. Weshalb er in Gewahrsam genommen wurde, war zunächst unklar.
Der Audi wurde sichergestellt. Die beiden Festgenommenen wurden zur Gefangenensammelstelle gebracht. Die dritte Person, die sich im Fahrzeug befunden hatte, musste den Heimweg zu Fuß antreten.