Einsatzkräften des Polizeiabschnitts A25 ist am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg ein durchaus spektakulärer Fang gelungen. Die Beamten fanden ein zur Fahndung ausgeschriebenes, gestohlenes Fahrzeug mit zwei jungen Männern an Bord.

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Die Männer wurden beide durchsucht. „In ihren Taschen fand unser A25 Kokain, Ketamin, Haschisch und Bargeld. Im Auto gab es dazu noch Amphetamin, MDMA, ein Einhandmesser und Werbesticker für einen illegalen Lieferservice. Zwölf gefälschte 20-Euro-Scheine hatte einer der Tatverdächtigen auch noch dabei“, ließ die Polizei auf Facebook wissen.

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Das Fahrzeug wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben

Das Auto wurde seinem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgegeben, schrieb die Polizei weiter. Da die beiden Tatverdächtigen abstritten, dass ihnen die Drogen und Waffen gehörten, „klären die Spuren, wem diese denn wirklich gehören“. Darüber hinaus müsse sich der Fahrer des Fahrzeugs wegen Fahrens ohne Führerschein und vorheriger Einnahme von Drogen verantworten.

„Gegen beide besteht nun der Verdacht des gemeinschaftlichen Drogenhandels. Sie wurden für unsere Kriminalpolizei der Direktion 2 eingeliefert“, so die Polizei.

BM