Eine Frau und zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag von drei Unbekannten vor einem Lokal in der Pannierstraße in Neukölln angegriffen worden. Laut „B.Z.” ereignete sich die Tat vor der „Bussi Bar”.



Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Trio gegen 3:40 Uhr von einer 29 Jahre alten Bar-Mitarbeiterin nicht hereingelassen. Daraufhin schlugen sie auf die Frau ein. In der Folge kamen zwei Männer im Alter von 36 und 31 Jahren ihr zu Hilfe. Dem 36-Jährigen gelang es kurz, zwei der Angreifer festzuhalten. Diese konnten sich jedoch losreißen. Die drei Angreifer ergriffen zunächst die Flucht.

Angreifer kehren plötzlich zur Bar zurück

Gäste der Bar machten den 36-Jährigen anschließend auf eine blutende Verletzung an seinem Bein aufmerksam. Er hatte eine Stichverletzung erlitten. Plötzlich kehrten die Angreifer noch einmal zurück und verletzten auch den 31-Jährigen mit einem Messer. Er erlitt ebenfalls eine Stichverletzung am Bein sowie Stich- und Schnittverletzungen am Gesäß. Danach flüchtete das Trio erneut.



Gäste der Bar sowie Polizisten übernahmen bis zum Eintreffen von Rettungskräften die Erstversorgung der Verletzten. Beide kamen in Krankenhäuser und mussten operiert werden. „Lebensgefahr soll nicht bestehen“, teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Die 29 Jahre alte Frau erlitt Verletzungen im Gesicht, die sie zunächst nicht behandeln lassen wollte.

Eine Absuche der Polizei nach den Verdächtigen blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.