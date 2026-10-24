20-Jähriger nach Autorennen in Spandau festgenommen

Ein 20-Jähriger ist in Spandau nach der Flucht vor der Polizei festgenommen worden. Der Mann soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor Einsatzkräften geflüchtet sein. Die Beamten fanden bei ihm eine scharfe Schusswaffe und Munition, wie die Polizei mitteilte.





Die Einsatzkräfte wollten den Kia kurz nach Mitternacht auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ruhlebener Straße kontrollieren. Der Fahrer habe sich jedoch der Kontrolle entzogen und sei in Richtung Charlottenburger Chaussee davongefahren. Auf Höhe einer dortigen Polizeiliegenschaft habe er angehalten. Die drei Insassen seien anschließend zu Fuß geflüchtet. Der mutmaßliche Fahrer sei festgenommen worden.



Nach Angaben der Polizei soll der 20-Jährige erklärt haben, eine Schusswaffe bei sich zu tragen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten die griffbereite Waffe samt Munition im Hosenbund und stellten sie sicher. Der Mann habe zudem angegeben, vor der Fahrt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er wurde deshalb zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam gebracht.





Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler Betäubungsmittel sowie Werbematerial für sogenannte Kokstaxis. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ein Kommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Auch der Kia und die daran angebrachten gefälschten Kennzeichen wurden beschlagnahmt.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Urkundenfälschung, möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Verkehr dauern an.