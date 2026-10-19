In einem Spätkauf kam es am vergangenen Samstagabend in der Oranienstraße 177 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Vorfall ereignete sich zunächst auf dem Gehweg, verlagerte sich jedoch auf die Fahrbahn.

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Dabei wurde ein Mann durch Schläge und Tritte gegen den Kopf lebensbedrohlich verletzt. Zwei der Tatverdächtigen konnten bereits ermittelt werden, mindestens zwei weitere blieben bislang unbekannt. Sie sollen kurz vor der Tat mit einem schwarzen bzw. dunklen Auto am Ort des Geschehens angekommen sein. Die Polizei Berlin sucht nun Zeugen zu dem Vorfall

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Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen?

Wer hat in dem Zusammenhang ein schwarzes/dunkles Fahrzeug beobachtet und kann Angaben zum Hersteller, Modell, Kennzeichen und/oder zu den Insassen machen?

Woher kam das Fahrzeug, wo stand es und wo ist es nach dem Geschehen hingefahren?

Wer hat im Zusammenhang der Auseinandersetzung Fotos und/oder Videos gefertigt? Die Aufnahmen können – bei Bedarf auch anonym – über das Hinweisportal der Polizei Berlin hochgeladen werden.

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail an LKA114-Hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache und über das Hinweisportal können Informationen gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.