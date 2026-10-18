Großeinsatz an der Elsenbrücke: Schwimmer löst Suche in der Spree aus

Ein Schwimmer hat am Freitag einen Großeinsatz an der Berliner Elsenbrücke ausgelöst. Wie die „B.Z.“ berichtet, seien gegen 17.45 Uhr Feuerwehr, Polizei und der Arbeiter-Samariter-Bund ausgerückt, nachdem eine Person in der Spree gemeldet worden war.

Rund 50 Einsatzkräfte sollen nach der gemeldeten Person gesucht haben, auch mit einem Boot. Zudem kreiste ein Rettungshubschrauber über dem Gebiet. Rund um die Elsenbrücke und die Stralauer Allee sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Nach Informationen der Zeitung habe die Polizei die Person schließlich etwa einen Kilometer von der Brücke entfernt im Wasser entdeckt. Die Einsatzkräfte holten den Schwimmer gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund aus der Spree. Die Person blieb den Angaben der Zeitung zufolge unverletzt. Offenbar wollte sie lediglich in dem Fluss schwimmen gehen.