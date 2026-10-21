Zuerst schneidet ein Transporter einen Fahrradfahrer. Als der sich beschwert, steigen Fahrer und Beifahrer aus und attackieren ihn mit einer Eisenstange – so erzählte der 22‑jährige Radler, der inzwischen Anzeige erstattet hat, einen Vorfall gegenüber der Polizei. Die ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

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Zu der Tat kam es am gestrigen Dienstag gegen Mittag. Der Radfahrer schilderte der Polizei, dass er kurz nach 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen der Alexanderstraße in Richtung Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte unterwegs gewesen sei. Auf Höhe eines Taxistands sei der Fahrer eines Transporters auf die rechte Spur gewechselt und habe ihn dabei gefährdet. Als der Fahrradfahrer den Autofahrer daraufhin zu mehr Vorsicht ermahnte, sollen sowohl der Mann hinter dem Steuer als auch dessen Beifahrer den 22-Jährigen beleidigt haben.

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Wenig später soll der Fahrer den Wagen angehalten haben. Beide Insassen seien dann ausgestiegen und direkt auf den Radfahrer losgegangen. Der Transporterfahrer habe dabei eine Metallstange getragen und mit dieser auch zugeschlagen. Umstehenden Passanten sei es gelungen, die Situation zu beruhigen. Die Unbekannten stiegen wieder in den Transporter und flüchteten. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Angriff laut Berliner Polizei Verletzungen an einem Arm sowie an der rechten Hand, lehnte eine sofortige ärztliche Behandlung jedoch ab.

BM