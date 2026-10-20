Nach Gewalt bei Späti – 28-Jähriger weiter in Lebensgefahr
Nach der lebensbedrohlichen Verletzung eines Mannes bei einem Spätkauf in Kreuzberg schwebt der 28-Jährige weiter in Lebensgefahr. Die Mordkommission des Landeskriminalamts sucht noch nach mindestens zwei Tatverdächtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.
Am frühen Samstag gegen 2.30 Uhr war der 28-Jährige laut Staatsanwaltschaft von den Tätern derart am Kopf verletzt worden, dass er reanimiert werden musste. Demnach wurde er von einem Mann aus einer Gruppe zu Boden gebracht und von vier Personen am Boden liegend geschlagen und getreten. Ein 24-Jähriger, der laut Polizei mit dem 28-Jährigen unterwegs war, sei von den Angreifern ebenfalls attackiert und im Gesicht und am Arm verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.