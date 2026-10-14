Der bei einem Arbeitsunfall in Berlin-Tempelhof ums Leben gekommene Bauarbeiter war erst 21 Jahre alt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der junge Mann war am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf einer Baustelle auf einem Krankenhausgelände von einem Stahlträger erschlagen worden. Polizei und Feuerwehr waren daraufhin alarmiert worden.

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Nach einem Bericht der „B.Z.“ sollte der Stahlträger mit einem Stahlseil oder einer Kette angehoben werden. Dabei sei die Sicherung gerissen und der schwere Träger zu Boden gestürzt.

Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gingen jedoch von einem technischen Defekt aus. Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz sei eingeschaltet worden.

lth/dpa