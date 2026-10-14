Bei einer Fahrzeugkontrolle in Mitte ist ein Autofahrer von einem Polizisten angeschossen worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten hätten das Fahrzeug wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit kontrolliert, teilte die Polizei auf X mit.

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Nach Angaben des Sprechers war der Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Spandauer Straße von der Polizei gestoppt worden; also unweit vom Alexanderplatz. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs habe einer der Beamten seine Schusswaffe eingesetzt und den Mann getroffen.

Der Fahrer soll zuvor in einen Unfall verwickelt gewesen sein. „Das Fahrzeug wurde zuvor von Zeugen bei mindestens einem Verkehrsunfall beobachtet und ist im Anschluss von Einsatzkräften verfolgt worden“, hieß es auf X.

Weitere Hintergründe waren noch unklar. Die Karl-Liebknecht-Straße ist aktuell wegen der Ermittlungsarbeiten noch immer zwischen Alexanderplatz und Spandauer Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Busse der Linien 100 und 300 werden zur Zeit großräumig umgeleitet, auf der Linie 200 kommt es im Bereich des Alexanderplatzes zu Verzögerungen und Umleitungen.

lth/dpa