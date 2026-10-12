Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Die Unbekannten sollen im Juli eine 66-Jährige in Schöneberg um ihre Bankkarte gebracht und damit anschließend Geld abgehoben haben.
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Nach Angaben der Polizei rief zunächst eine unbekannte Frau bei der Seniorin an und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Unter einem Vorwand erkundigte sie sich nach der Bankkarte. Im Gespräch verriet die 66-Jährige ihre PIN und erwähnte außerdem, dass sich Schmuck in ihrer Wohnung befinde.
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Etwa eine halbe Stunde später erschien ein Mann an der Wohnung der Frau. Die Seniorin ließ ihn herein und übergab ihm ihre Bankkarte. Der Unbekannte behauptete, die Karte werde mit einer Folie versehen und am darauffolgenden Montag zurückgebracht. Währenddessen blieb die 66-Jährige mit der mutmaßlichen Komplizin am Telefon verbunden. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen mit der erlangten Karte unberechtigt Geld in einer Targobank-Filiale am Wittenbergplatz abgehoben haben. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Samstag, 25. Juli 2026.
Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittler fragen, wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen kann oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat.
Hinweise nimmt das zuständige Betrugskommissariat des Landeskriminalamts Berlin unter der Telefonnummer 030/4664-925320 oder per E-Mail an LKA253@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache abgegeben werden. In dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen.
BM