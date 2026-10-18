Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg sind am Samstagabend mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Das berichtet ein Polizeireporter, der vor Ort war.
Autos stoßen an Kreuzung zusammen – Pkw trifft Radfahrerin
Auch interessant
Demnach stießen an der Kreuzung Landsberger Allee/Weißenseer Weg zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Auto wurde daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert und erfasste eine Radfahrerin, die gerade vom Einkaufen kam und auf dem Radweg fuhr.
Montag bis Samstag
Morgenpost der Chefredaktion
Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Der Kreuzungsbereich war für rund anderthalb Stunden gesperrt, auch der Tramverkehr war kurzzeitig unterbrochen. Warum die beiden Autos kollidierten, ist derzeit noch unklar.
rk