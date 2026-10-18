Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg sind am Samstagabend mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Das berichtet ein Polizeireporter, der vor Ort war.

Autos stoßen an Kreuzung zusammen – Pkw trifft Radfahrerin

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Demnach stießen an der Kreuzung Landsberger Allee/Weißenseer Weg zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Auto wurde daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert und erfasste eine Radfahrerin, die gerade vom Einkaufen kam und auf dem Radweg fuhr.

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Der Kreuzungsbereich war für rund anderthalb Stunden gesperrt, auch der Tramverkehr war kurzzeitig unterbrochen. Warum die beiden Autos kollidierten, ist derzeit noch unklar.

rk