Verkehrsunfall in Friedrichshain-Kreuzberg: Polizei sucht um Zeugen

Die Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch in Kreuzberg ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem blauen Renault gegen 5:35 Uhr die Kreuzbergstraße aus Richtung Katzbachstraße kommend in Fahrtrichtung Mehringdamm. In dem Fahrzeug sollen sich ein Mann und eine Frau befunden haben. Zur gleichen Zeit war ein 47-jähriger Fahrer eines blauen Hyundais in der Gegenrichtung auf der Kreuzbergstraße vom Mehringdamm kommend in Fahrtrichtung Katzbachstraße unterwegs. An der Kreuzung Kreuzbergstraße Ecke Großbeerenstraße hielt er verkehrsbedingt vor einer roten Ampel an.



Der blaue Renault geriet in den Gegenverkehr, der Fahrer oder die Fahrerin missachtete die rote Ampel und prallte mit dem Fahrzeug frontal in den wartenden Hyundai. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und am Knie und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Zusammenstoß flüchteten die beiden Insassen des Renaults fußläufig über die Großbeerenstraße in Richtung Yorckstraße.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: