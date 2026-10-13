Aufruhr am Alexanderplatz: Ein Hubschrauber donnerte am frühen Dienstagnachmittag über dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte. Er ist offenbar vom Dach der benachbarten Rathaus-Passagen gestartet. Der Bereich drumherum wurde großräumig abgesperrt. Ein Reporter berichtet, dass vor Ort Teile aus dem Gebäude in die Luft gezogen werden. Grund zur Sorge gibt es jedoch nicht, heißt es von der Polizei Berlin.

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„Das ist ein privater Einsatz“, sagt Polizeisprecher Martin Halweg auf Anfrage der Berliner Morgenpost. „Irgendwer hat sich einen Hubschrauber bestellt und hat eine Ausnahmegenehmigung.“ Weiteres ist bei der Polizei nicht bekannt, außer: „Es sollen nach unseren Informationen Aufnahmen vom Fernsehturm gemacht werden.“ Ob Film- oder Fotoaufnahmen, sei nicht bekannt. Die Ausnahmegenehmigung endet um 16 Uhr.

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