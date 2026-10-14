Am späten Dienstagabend wurde erneut ein großes Feuer in der Rigaer Straße in Friedrichshain gelegt. Videos des Vorfalls kursieren im Internet. Wie die Polizei Berlin auf Nachfrage bestätigt, stellten vermummte Unbekannte gegen 23:50 Uhr Unrat auf die Fahrbahn und zündeten diesen im Anschluss an, worauf sich ein beachtliches Feuer entwickelte. Die Flammen beschädigten einige Straßenlaternen, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Montag bis Samstag Morgenpost der Chefredaktion Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Morgenpost der Chefredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Noch in der Nacht startete die Polizei die großangelegte Suche nach den Tatverdächtigen – mit Streifen und einem Polizeihubschrauber, um die Dächer der eng bebauten Gegend zu überprüfen. Ohne Erfolg. Bisher konnte kein Verdächtiger in Zusammenhang mit der Tat ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Während der Aktion waren die Straßen bis hin zum Besarinplatz großflächig für den Autoverkehr gesperrt.

Schon letzte Woche Brandstiftung und Angriffe auf Polizeibeamte

Erst in der vergangenen Woche griffen Unbekannte in der Rigaer Straße Polizeieinsatzkräfte an, nachdem sie brennende Reifen auf die Fahrbahn geworfen und Holz angezündet hatten. Sie bewarfen sie von Hausdächern aus mit Steinen und Flaschen und beschossen sie mit Pyrotechnik. Auch hier entkamen die vermummten Tatverdächtigen unerkannt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Die mutmaßlichen Täter werden der linksradikalen Szene zugeordnet.

Rigaer Straße einer der kriminalitätsbelasteten Orte Berlins

Die Rigaer Straße gilt als eine der letzten verbliebenen Bastionen der linksautonomen Hausbesetzer-Szene Berlins. Die Polizei führt sie als einen der sieben kriminalitätsbelasteten Orte der Hauptstadt. Im vergangenen Jahr erfasste die Polizei hier 660 Straftaten, im laufenden Jahr waren es bis August 326. Bei den meisten Delikten handelt es sich um Sachbeschädigungen, gefolgt von Körperverletzungen, Keller- und Bodeneinbrüchen und Fahrraddiebstählen.